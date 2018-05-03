被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨選對會召開的前一天晚上，民進黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀與陳明文以及黃承國，先一步與台北市長柯文哲會面。媒體今詢問柯，民進黨是否有說他們已經沒有禮讓空間了？柯文哲說，對方說壓力很大；有沒有表達分手可能性高？柯說沒有，沒這麼嚴重，只是大家講一下意見。

柯文哲下午出席衛生局市立聯合醫院護師節活動，受訪時媒體問及會面的狀況，柯說，其實也沒有什麼，就交換一下意見，這個也沒有什麼結論，他有表達尊重對方，看看怎麼決定，自己也沒有什麼預設立場。而雙方未來走向，綠營說回去再討論。

民進黨是否有對柯下通牒，如要禮讓，希望柯可以改善一下言行，消弭基層反彈聲音。柯說，這種談話是雙方的，如果人家沒有出來講，就不應該單方出來講他們講了什麼。

媒體又問，和民進黨合作空間愈來愈小，柯會不會擔心如民進黨立法院黨團總召柯建銘講的，如這次市長選不上，柯文哲的時代也終結？柯說，也沒有這麼嚴重，最多也是回去當醫生而已。自己是否已經做好準備禮讓？柯說，其實他是什麼準備都沒有做。

至於和民進黨未來合作還樂觀嗎？柯答，統計對群體有益，對個體沒有益，有就是一，沒有就是零，人活在世界上該怎麼做就麽做。