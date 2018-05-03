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地政副局長遭搜索墜樓亡 監委糾正新北市府

2018-05-03 15:48聯合報 記者程嘉文╱即時報導

新北市地政局副局長王聖文去年因被檢廉人員列為「他」字案貪汙被告，上門搜索，在住家...
新北市地政局副局長王聖文去年因被檢廉人員列為「他」字案貪汙被告，上門搜索，在住家跳樓身亡，留遺書強調「沒拿錢」。圖／報系資料照
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新北市政府地政局前副局長王聖文因涉犯貪瀆罪，去年遭新北地方法院檢察署搜索住家後墜樓死亡。監察院今天通過委員高鳳仙、章仁香提案，糾正新北市政府。理由是市府所屬政風單位，在王被列為「高風險人員」時，未曾將相關案情簽報機關首長知悉，影響長官之考核與用人之考量，更錯失適時端正其行為之機會；市府也應協助所屬員工紓解壓力，遇有問題能勇於面對，並學習冷靜思考、理性處理。新北市政府對此表示尊重，將依糾正內容檢討。

王聖文於100年間任職新北市板橋地政事務所主任時，曾受新北市地政士公會請託，向地政局區段徵收科索取「臺北港特定區區段徵收開發案」土地清冊，經新北市政府政風處登錄於廉政署「1-11職等機關廉政風險人員名冊」，但未簽報機關首長知悉，其100年至102年考績均為甲等，且於100年、102年先後獲調升為地政局專門委員、主任秘書。

其自104年起任職地政局副局長時督辦之相關業務，亦於105年12月30日列為106年度貪瀆不法目標案源，並依廉政署訂頒「廉政高風險人員查察行動方案」核列年度查察目標，惟直至106年2月21日其因涉犯貪瀆罪被搜索而墜樓死亡時止，新北市府政風機構未曾將相關案情簽報機關首長知悉，其104、105年考績均列為甲等。

監委認為，政風機構上述行為，除影響對其品格操守之考核與用人之考量，更錯失適時端正其行為之機會，新北市政府監督亦有不周，經核均有違失。

監委並指出，王聖文涉嫌違反貪污治罪條例，經法務部廉政署取得法院核發搜索票後，於106年2月21日上午6時至其住處進行搜索並扣押物件，執行過程查無違失情事。王聖文當日先書寫遺書兩紙，其中記載並未拿錢，但造成親友同事蒙羞及數不清麻煩，為不想讓家人被異樣眼光看待及忍受司法程序折磨，故選擇自我了斷等語，嗣於下午跳樓自殺死亡。王聖文之配偶於刑事案件訊問時稱，王聖文被搜索時態度平靜，被搜索後撥打數通電話，得知同仁、朋友、學弟也遭搜索、扣押、約談或帶走，其中有一搜索狀上記載對其行賄，之後情緒變得很激動、難以接受。參以新北地檢署雖以王聖文死亡為由做成不起訴處分，但廉政署曾移送王聖文涉嫌多項圖利罪行一節，應認係因不願忍受司法訴追圖利罪嫌而自殺。

監委表示，王聖文長期處於工作壓力之下，且自認於本案中並無受賄情事，卻於案情尚未釐清前，即選擇以自殺方式自我了斷，不僅無濟於事，更徒留親友悲傷與同事遺憾。為預防類案發生，新北市政府允宜協助所屬員工紓解壓力，遇有問題能勇於面對，並學習冷靜思考、理性處理。

區段徵收北港

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