挺退休軍公教警消 高市國民黨支持聲請釋憲連署

2018-05-03 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



公教人員年金改革辦法7月1日將上路，為聲援退休軍公教警消人員，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜和高雄市議會國民黨團發起連署向司法院請求「憲法訴願解釋聲請」，並展開連署，國民黨市黨部也成立「法律扶助後援會」與國民黨籍高市議員合作，自5月7日起在黨部和議員服務處進行退休公教人員聲請釋憲連署簽名活動。

韓國瑜表示，民進黨政府違反信賴保護原則及法律不溯及既往原則，國民黨高雄市黨部率先為爭取退休公教警消人員權益成立後援會，將全力為退休公教警消人員發聲並提供法律服務。

中華民國全國公務人員協會理事長李來希今天特地到高雄支持聲請釋憲連署簽名活動。他說，民進黨鬥臭國家最重要的公教人員就是為了選舉，台灣根本不會破產，目前國家總負債是ＧＤＰ的38%，蔡政府提出前瞻計晝後，國家的舉債達到上限43%，這只是法定的舉債上限，仍然不會破產。

國民黨人士指出，今年7月1日起實施的修正「公務人員退休資遣撫卹法」，預計各機關會在6月中旬陸續發函通知退休公教警消人員，該函相當於「行政處分書」，退休公務人員必須在30天內天內向銓敘部申復，銓敘部會送「公務人員保障暨培訓委員會」（簡稱保訓會）作出申復決定，退休公務人員如不服保訓會申復決定，必須在法定期間內向台北高等行政法院提起行政訴訟，如對高等行政法院判決不服，可經由律師代理向最高行政法院上訴，要是再認為最高法院判決適用之法律有牴觸憲法，可再聲請司法院大法官會議解釋憲法，最高法院判決適用的法律經司法院大法官會議宣告牴觸憲法而無效後，聲請釋憲的當時人可以對最高法院的確定判決提出再審。

至於退休教師部分，在接到原服務學校通知函後，可向教育部訴願，退休教師如果不服教育部的訴願決定，也必須在法定期間內向台北高等行政法院提出行政訴訟，其餘訴訟程序，和退休公務員相同。

由於行政救濟程序繁多，國民黨高雄市黨部與高雄市議會黨團即合作，將為退休公教警消說明各項行政救濟的途徑及注意事項，並會安排志工為退休人員提供相關服務，首先從本月7日（星期一）展開「申請釋憲連署簽名活動」，6月起將提供「訴願書」及「覆審書」參考範例。