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385億資產被凍 婦聯會、黨產會法律戰開打

2018-05-03 14:35聯合晚報 記者賴佩璇╱台北報導

婦聯會主委雷倩。 圖／聯合報系資料照片
婦聯會主委雷倩。 圖／聯合報系資料照片
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雷倩親自出庭

婦聯會今年2月遭行政院黨產會認定為國民黨附隨組織，凍結385億元資產，向法院聲請停止執行遭駁回，另提起訴訟，撤銷黨產會處分。台北高等行政法院下午首度開庭，婦聯會主委雷倩親自出庭，黨產會主委林峰正委由律師出庭，雙方法律戰開打。

黨產會處分書指出，婦聯會曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓，脫離國民黨實質控制，依黨產條例相關規定，認定其為國民黨附隨組織。

婦聯會委任律師徐履冰曾在聽證會駁斥，黨產會名為參照德國法制、談判及學者見解，卻排除有利婦聯會核心部分，自行創造判斷標準，把「蔣宋美齡女士個人」視同「國民黨」，強制將婦聯會框入中國國民黨附隨組織。

婦聯會會員代表大會經過國民黨相關人士幕後運作，推翻原先與政府協商好的行政契約案後，局勢大亂，造成黨產會2月1日提出行政處分，認定婦聯會為國民黨附隨組織，四個月內向黨產會申報財產，當時幕後搗亂的國民黨人士，提不出任何具體解決辦法，把爛攤子留給雷倩善後。

黨產會認為婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理隱匿、毀損資料，涉犯刑法業務侵占、背信、毀損他人文書及促進轉型正義條例毀壞政治檔案罪嫌，向台北地檢署提刑事告發。

婦聯會主委雷倩表示，黨產會對婦聯會、對銀行多管齊下，我們步步為營。現在的主戰場已逐漸轉到司法，攻防必須極為小心。

婦聯會黨產國民黨

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