政院通過43項組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



行政院院會通過組織改造案，未來環保署升格為環境資源部，交通部改制交通建設部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院院會上午通過組織改造案，涉及43項組織法修正，未來環保署升格為環境資源部，交通部改制交通建設部、經濟部改制經濟能源部、農委會升格為農業部等。環資部下轄七個次級機關與機構，將成天下第一大部。

行政院組織法修正案民國99年立法院院會三讀通過，明訂行政院轄下37個部會，將整併為29個，自101年啟動組織改造，目前還有六個部會未完成組改，陸委會組改法案已送交立法院審議。

組改案出爐，環資部包含中央氣象署，水資源保育署，負責規畫與執行水資源保育、溫泉管理及下水道事項。森林及自然保育署，負責森林及自然保育事項。水土保持及地質礦產署、毒物及化學物質署、環境管理局，負責環境執法、資源回收再利用、廢棄物管理事項，及生物多樣性及森林保育研究所。

環保署長李應元說，環資部不會是最大部，人員與國防部、內政部、教育部及交通部相較，都輸得很遠，但新業務的複雜與挑戰，這階段為迎戰氣候變遷，全世界的節能減碳潮流趨勢，成立環資部有其意義。

修法後水利署業務一分為二，河川疏濬治理、防洪、排水等工程，及相關水資源的規畫及調度將續留經濟及能源部。水資源保育業務移到環資部，改制成立水資源保育署。

目前內政部營建署管轄的國家公園，續留內政部，新設國家公園署，負責國家公園、國家自然公園、濕地與海岸管理規畫、推動管理及督導。隸屬農委會的林務局轉移至環資部，改制為森林及自然保育署，林業試驗所業務續留升格後農業部。