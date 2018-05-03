被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。報系資料照 分享 facebook 金管會主委顧立雄被多次問到教育部「拔管」事件，都以「這不歸我主政事項」回覆記者，甚至顧立雄跟記者說「你再問一遍」，被認為是在嗆記者。

立委劉建國今（3）日上午在立法院財委會表示，最近最火紅的一句話就是「這不歸我主政事項」，這句話可能會讓顧立雄上卡提諾狂新聞，他想讓顧立雄藉財委會機會抒發一下自己的心情。

顧立雄表示，媒體採訪應該要秉持新聞專業倫理，在這樣情況下他很樂意受訪，但是過程中，「我感受到他們對我有特意挑釁作為」，「我的個性有律師個性，以前都是在法庭上講來講去」。

劉建國表示，那位記者可能是對顧立雄的景仰，因為顧立雄是大律師，希望顧立雄以律師的角度闡述意見。

顧立雄回應表示，教育部跨部會（管案）沒有邀請金管會，金管會從來沒有參與過程，這樣被問，還被問以台大人的看法，曾經當黨產會主委的看法，「他提出問題的意思，讓我沒辦法接受」，但記者一再地問，所以只好這樣回答他。

顧立雄表示，對於「管案」他一直認為不是金管會主政事項，但財委會召委找金管會來報告，他只好翻箱倒櫃找資料，好來立法院回答立委的問題。

顧立雄認為，離開金管會主委，他有空間回答管中閔這件事情，但是現在身分是金管會主委，「掛在金管會主委」這樣講，會被說成是「金管會主委」講的。