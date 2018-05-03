軍人年改影響多少人？立委質疑官方資料一變再變

2018-05-03 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



立院外交國防委員會今天繼續對軍人年改舉行公聽會，立委江啟臣指出，到底年改影響的軍人數字是多少？退輔會在不到一個月的時間，數字就由5萬6442人增加到6萬2975人，數字改來改去，如何能夠說服民眾？官員表示，數字絕非故意變來變去，而是兩個月間，受影響者又增加了6533人。

江啟臣說，4月11日退輔會提交給立院的報告中，指出受年改而影響退俸的人數，是5萬6442人，但是昨天在退輔會的網站上，人數卻變成6萬2975人。退輔會不曾通知立委數字改變，更沒有解釋為何改變。他表示，先前立委就要求，國防部提出的精算報告，必須要有外部精算師的簽證，否則難以讓眾人信服。

他也警告，政府堅持7月1日軍人年改就要上路，因此6月中就要完成三讀，下周委員會就要完成初審。但就算如此，6月中法律通過，兩周後就要上路，時間來得及嗎？「你們問問銓敘部，重新核算每一個人的退俸要多久？」相較之下，公教年改從修法到實施，至少有11個半月的時間，軍人卻只有半個月就得倉促上路，難道所謂「軍人工作的特殊性」就是如此？因此他呼籲，國防部與退輔會必須向蔡總統說明這個困難度，不能為了滿足「7月1日準時上路」的政治支票，就不顧現實會產生的問題。