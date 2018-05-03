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組改最後一塊拼圖 行政院會通過環資部等組改案

2018-05-03 12:23經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

行政院會今（3）日通過行政院人事行政總處簽陳內政部等機關擬具的「內政部組織法」修正草案等43項組織法草案，將送請立法院審議。人事長施能傑形容，這是行政院組改的最後一塊拼圖。

行政院長賴清德表示，為完成行政院組織改造法制作業，此次修正係將尚未完成立法的內政部、環境資源部、經濟及能源部、交通及建設部、農業部等部會，依功能屬性，進行最適權責分工與整合，以利業務推動。

外界形容，改組後的環保署變成了環境資源部，是天下第一大部。環保署長李應元表示，這是因應氣候變遷、台灣特殊地形，天然災害後，對國家資源的重新整備，對迎戰氣候變遷的潮流趨勢是有其意義。

但李應元否認環資部是天下第一大部，反而指國防、內部、交通等人員預算都比環資部高。若以八二法則來看，相信有九比一的滿意度。

行政院人事行政總處表示，為配合行政院組織調整規劃，內政部、經濟部、交通部、農委會、環保署及原能會分別擬具「內政部組織法」修正草案、「經濟及能源部組織法」草案、「交通及建設部組織法」草案、「農業部組織法」草案、「環境資源部組織法」草案、「核能安全委員會組織法」草案等43項組織法草案。

此次尚未完成組改機關，因業務具高度關連性，且組織設計及業務職掌較為複雜，為再次確認業務權責，經行政院相關部會間多次討論定案。其中受社會關注的環境資源部，整合緊密關連且互相影響的大氣圈、水圈、地圈和林圈，從原先的環境保護觀念，走向整體環境資源管理，並由分散到整合，將相關自然資源統合管理，希望達到永續發展目標。

至於內政部等四部，則以現行相關原部會為基礎，進一步順應國家發展需求，進行功能微調。

圖／行政院人事行政總處
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內政部環保李應元

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