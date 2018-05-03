凱達格蘭基金會餐會明舉辦 陳致中：扁「一定」出席

2018-05-03 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



凱達格蘭基金會明（4日）將在台北舉辦感恩募款餐會，保外就醫的前總統陳水扁向台中監獄申請前往參加，陳水扁的兒子陳致中上午表示，尚未接到中監回覆。

不過，陳致中另說，陳水扁一定會出席餐會，親自感謝大家。

陳水扁保外就醫之後，前年第一次獲准前往餐會，中監要求他不到場內、不上台、不演講、不談政治、不接受採訪；去年他第二度獲准前往，此次有進入場內，陳水扁在他與朋友交流的「新勇哥物語」中提到當時是立法院民進黨團總召柯建銘邀請他入場；今年陳水扁第3度申請參加餐會。