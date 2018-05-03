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行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09聯合報 記者周佑政╱即時報導

政府組織改造案延宕多年，引發各部會搶人、搶資源的角力戰。行政院院會今終於通過組改案，未來環保署將升格為環境資源部，交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部、農委會升格為農業部等。其中，環資部下轄七個次級機關與機構，將成「天下第一大部」。

行政院組織法修正案在民國99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自101年啟動組織改造，目前還有6個部會未完成組改，其中陸委會組改法案已送交立院審議。

組改案出爐，環資部包含中央氣象署、水資源保育署，負責規劃與執行水資源保育、溫泉管理及下水道事項、森林及自然保育署，負責森林及自然保育事項、水土保持及地質礦產署、毒物及化學物質署、環境管理局，負責環境執法、資源回收再利用、廢棄物管理事項，及生物多樣性及森林保育研究所。

環保署長李應元表示，環資部不會是最大部，人員與國防部、內政部、教育部及交通部相較，「都輸得很遠」，但就新業務的複雜性與挑戰性，這階段為迎戰氣候變遷，全世界的節能減碳潮流趨勢，成立環資部有其意義。

修法後水利署業務一分為二，河川疏濬治理、防洪、排水等工程，及相關水資源的規劃及調度將續留經濟及能源部。水資源保育業務則將移到環資部，改制成立水資源保育署。

目前由內政部營建署管轄的國家公園，確定續留內政部，並新設國家公園署，負責國家公園、國家自然公園、濕地與海岸管理的規劃、推動管理及督導。 目前隸屬農委會的林務局將轉移至環資部，改制為森林及自然保育署，林業試驗所業務則續留升格後的農業部。

負責國內核電廠、核子設施及輻射作業場所安全監督的原能會，修法後將變成直屬行政院的核能安全委員會，屬於獨立三級機關，業務方面則無變動，將承接現有主管法令與監督功能。

行政院院會今天通過組織改造相關法案，行政院發言人徐國勇及相關部會官員舉行記者會說...
行政院院會今天通過組織改造相關法案，行政院發言人徐國勇及相關部會官員舉行記者會說明。記者周佑政／攝影
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水資源國家公園內政部環保

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