親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
多明尼加斷邦交
吳茂昆爭議延燒
油價設緩漲機制
水保區居民辛酸
政治
軍事
綜合
合康雲極

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40聯合新聞網 綜合報導

「宅神」朱學恒在臉書貼出一組總統蔡英文照片，反諷日前賴清德的勞工平均月薪5萬的說...
「宅神」朱學恒在臉書貼出一組總統蔡英文照片，反諷日前賴清德的勞工平均月薪5萬的說法。圖擷自朱學恒的阿宅萬事通事務所
分享

行政院長賴清德在五一勞動節前夕表示，勞工平均薪資逼近5萬元，創下歷史新高。今日「宅神」朱學恒在臉書放上4張總統蔡英文的照片，諷刺說月薪突破5萬絕對是事實，讓網友笑翻。

朱學恒在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》粉絲專頁貼文指出，網友一直問他那來的台灣勞工月薪突破五萬，他本來認為這話又不是他說的，但有很熱情的網友提供他照片，告訴他這絕對是事實，於是他將照片分享出來。

朱學恒指出，他依序由左到右，由上而下撰寫圖說，諷刺蔡英文一系列親民照顯得刻意造作。

1.一名月薪超過五萬元的勞工喝豆花

2.一名乘坐通勤電車自己拿包包靠牆看資料月薪超過五萬的文青

3.一名自己扛著包包排隊等高鐵月薪超過五萬的通勤族

4.一名月薪超過五萬服裝不太適合洗碗的洗碗工

這組照片讓網友笑翻：「我吃了近40年的路邊攤，從來沒幫老闆洗過碗。 我該死」、「台灣有那一家小吃店吃完要自己洗碗的真的太假掰了啦」、「導演：卡！這場景OK，收工」、「從前也拍過很多親民照的故人表示：年輕人，妳還不夠爐火純青」、「拍出那些照片的攝影師月薪超過五萬啦」、「是很假掰啊，没事學周美青幹嘛？而且周圍還淨空，大白天只看到一個鬼」。

蔡英文薪資朱學恒

相關新聞

晚上十點後限電做得到？李應元：我現在都十點睡覺

2018-05-03 09:46

行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09

質詢提十點後限電挨轟 林靜儀：大家只挑懂的看

2018-05-03 11:55

凱達格蘭基金會餐會明舉辦 陳致中：扁「一定」出席

2018-05-03 12:13

有5分鐘重要談話？柯P明出席扁募款餐會將致詞

2018-05-03 11:06

綠委提晚上十點後限電 藍營轟：先從蔡英文家試行

2018-05-02 22:47

綠委提晚上限電 羅智強：用愛發電原來是晚上沒電！

2018-05-02 22:13

如何省電？林靜儀提「晚上10點後限電」 李應元還贊成

2018-05-02 20:37

影／學生憂共機繞台下一步打台灣？馬英九：免驚啦

2018-05-02 20:13

蔡英文總統臉書悼念孫越 「台灣社會的損失」

2018-05-02 20:13

影／推有機農業促進法 水牛伯拜會蘇嘉全尋支持

2018-05-02 17:32

實話幹話怎麼分？網友超驚嘆的十大政治金句

2018-05-02 15:36

賴清德喊台獨 大陸不買台灣鳳梨了？

2018-05-02 14:58

親民黨爭取提升基層警消待遇

2018-05-02 14:25

李應元：311後日本天皇跪坐向百姓道歉 網友批不讀書

2018-05-02 14:23

軍改爭議 吳斯懷嗆賴清德：我們不會為台獨而戰

2018-05-02 13:56

親民黨提修法 基層警消每月也增加1370元

2018-05-02 13:10

大讚邱太三洗錢防制報告 賴清德：我以為賈伯斯再世

2018-05-02 12:54

台灣9個洗錢與資恐防制弱點 賴清德：政府積極打擊

2018-05-02 12:28

軍改公聽會好冷清 八百壯士到哪去了？

2018-05-02 12:10

自來水外交有成 郭俊銘：印度有5淨水廠等我們去做

2018-05-02 11:24

砲轟時代力量 孫大千：有一種政黨叫「嘴砲黨」

2018-05-02 11:17

藍軍改版該修的沒修？ 藍委：八百壯士自己負責

2018-05-02 11:12

親民黨開記者會 籲提高基層警消待遇

2018-05-02 10:38

吳思瑤被爆秘戀義築金城武 男方9天內5度直搗香閨

2018-05-02 09:42
看更多

熱門文章

如何省電？林靜儀提「晚上10點後限電」 李應元還贊成

2018-05-02 20:37

賴清德喊台獨 大陸不買台灣鳳梨了？

2018-05-02 14:58

獨／吳茂昆瞞學校以公司名義申請專利 東華毫無紀錄

2018-05-02 12:43

綠委提晚上十點後限電 藍營轟：先從蔡英文家試行

2018-05-02 22:47

多明尼加與我斷交 軍校交換生怒：台灣是第二故鄉

2018-05-03 05:10

影／學生憂共機繞台下一步打台灣？馬英九：免驚啦

2018-05-02 20:13

李應元：311後日本天皇跪坐向百姓道歉 網友批不讀書

2018-05-02 14:23

連2神隱！吳茂昆今又缺席公民教師研習 百師枯等

2018-05-02 14:18

綠委提晚上限電 羅智強：用愛發電原來是晚上沒電！

2018-05-02 22:13

柯建銘：一旦市長落敗 柯文哲時代就宣告結束

2018-05-02 20:49

藍北市長人選確定 孫大千：綠沒有混時間的藉口

2018-05-03 09:19

【長知識】新款鋼盔不防彈？ 國防部打給你看

2018-05-02 14:05

台北市長選舉 民進黨主委直言：已無禮讓空間

2018-05-02 15:19

藍再爆 吳茂昆任東華校長高中同學是遴選委員

2018-05-02 16:07

勞工平均薪資近五萬？ 勞團：七成勞工低於均薪

2018-05-02 14:40

民進黨選對會北市自提人選一面倒 被陳明文一句話澆熄

2018-05-02 16:34

實話幹話怎麼分？網友超驚嘆的十大政治金句

2018-05-02 15:36

突破外交 馬：請賴不要強調台獨支持者 只出一張嘴

2018-05-02 17:48

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40

丁守中民調接近有危機感? 柯P苦笑：不然要怎麼辦

2018-05-02 21:26

大讚邱太三洗錢防制報告 賴清德：我以為賈伯斯再世

2018-05-02 12:54

柯志恩再爆：吳茂昆擔任董事 未呈報教育部許可

2018-05-03 10:16

多明尼加與我斷交 介文汲：「一言喪邦」活案例

2018-05-02 18:14

斷交後 多明尼加總統：無法想像不和中國建交

2018-05-02 15:11

前綠委臉書民調 司法教育等大家都「失望透頂」

2018-05-02 16:09

影／「小偷部長不適合坐在這裡」藍營立委杯葛教委會

2018-05-03 09:24

晚上十點後限電做得到？李應元：我現在都十點睡覺

2018-05-03 09:46

民進黨選對會四巨頭昨密會柯P？姚文智：我很震驚

2018-05-02 15:48

丁守中勝出逐北市長 與柯差距「沒那麼大」

2018-05-02 23:50

台多斷交…賴清德喊團結 馬英九籲別再談台獨

2018-05-02 23:58

國軍新頭盔被稱作補土盔 國防部實彈測試昭公信

2018-05-02 12:46

悲慘勞動節！員工倒地臉發黑 醫：不要用命換錢

2018-05-02 16:26

母命難違高國華不選了 綠議員酸：史上最短參選過程

2018-05-02 16:11

吳茂昆專利 顧立雄曾任合夥人的萬國法律事務所辦的

2018-05-03 10:33

我駐多明尼加大使館降國旗 僑胞難過掉淚

2018-05-02 20:48

對比民調丁守中大勝柯文哲 國民黨：還是要穩扎穩打

2018-05-03 10:06

不再禮讓？王定宇：估柯文哲最近會變得很墨綠

2018-05-03 09:20

影／205兵工廠2款武裝「無人機」亮相 在空中遙控制敵

2018-05-02 20:39

歐鴻鍊：蔡英文說對等尊嚴 但媚日、抱美大腿

2018-05-02 13:59

丁守中24年磨一劍 鋒利與魅力的考驗

2018-05-02 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top