台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40 聯合新聞網 綜合報導



「宅神」朱學恒在臉書貼出一組總統蔡英文照片，反諷日前賴清德的勞工平均月薪5萬的說法。圖擷自 朱學恒的阿宅萬事通事務所 分享 facebook

行政院長賴清德在五一勞動節前夕表示，勞工平均薪資逼近5萬元，創下歷史新高。今日「宅神」朱學恒在臉書放上4張總統蔡英文的照片，諷刺說月薪突破5萬絕對是事實，讓網友笑翻。

朱學恒在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》粉絲專頁貼文指出，網友一直問他那來的台灣勞工月薪突破五萬，他本來認為這話又不是他說的，但有很熱情的網友提供他照片，告訴他這絕對是事實，於是他將照片分享出來。

朱學恒指出，他依序由左到右，由上而下撰寫圖說，諷刺蔡英文一系列親民照顯得刻意造作。

1.一名月薪超過五萬元的勞工喝豆花

2.一名乘坐通勤電車自己拿包包靠牆看資料月薪超過五萬的文青

3.一名自己扛著包包排隊等高鐵月薪超過五萬的通勤族

4.一名月薪超過五萬服裝不太適合洗碗的洗碗工

這組照片讓網友笑翻：「我吃了近40年的路邊攤，從來沒幫老闆洗過碗。 我該死」、「台灣有那一家小吃店吃完要自己洗碗的真的太假掰了啦」、「導演：卡！這場景OK，收工」、「從前也拍過很多親民照的故人表示：年輕人，妳還不夠爐火純青」、「拍出那些照片的攝影師月薪超過五萬啦」、「是很假掰啊，没事學周美青幹嘛？而且周圍還淨空，大白天只看到一個鬼」。