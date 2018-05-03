晚上十點後限電做得到？李應元：我現在都十點睡覺

2018-05-03 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



晚上10點以後限電，不僅能節能減碳，還能改善少子化？環保署長李應元今天表示，他現在都10點睡覺，立委的提議，鼓勵生活節約簡樸，他都能接受討論，都能贊同，這是一種鼓勵性質的個人行為，只是建議，不會形成政策。

李應元今天在立法院衛環委員會，被媒體詢問時做以上表示。

網友日前提出一段立委林靜儀質詢李應元的影片，林靜儀稱站在婦產科醫師的立場，建議說要解決缺電問題，「最好是晚上10點之後就限電，大家早點下班早點回家，10點之後不要看電視，早點去睡，也不要開電燈」等，還能解決少子女化的問題，環保署長李應元聞訊點頭表示「我同意」。

李應元說，從環境保護角度，任何能節約簡樸的生活，從環境保護來說，個人簡樸的生活，他是予以支持；這是一個生活習慣的改變，這是一個態度。特別是林靜儀委員是婦產科醫師，用一種幽默的態度，表達能夠節電，解決少子化，他認為各方面有這樣的想法，各方面的主張都贊同，這是鼓勵個人行為、鼓勵節能減碳、生活簡約，生活習慣的改變，基本上是一個態度，不會是一個政策。

他表示，比如說，可以鼓勵大家，天氣熱的時候，大家不要穿西裝，不要冷氣開這麼冷，即將要進入夏天，大家要開始相互提醒節能減碳，是鼓勵、不是政策。