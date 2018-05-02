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綠委提晚上十點後限電 藍營轟：先從蔡英文家試行

2018-05-02 22:47聯合新聞網 綜合報導

民進黨立委林靜儀與環保署長李應元的詢答影片，林靜儀建議，最好晚上十點後限電，大家...
民進黨立委林靜儀與環保署長李應元的詢答影片，林靜儀建議，最好晚上十點後限電，大家早點下班回家，不要看電視開燈，早點睡，引發國民黨發言人洪孟楷抨擊：十點後限電，先從蔡英文家試行一個月！ 圖擷取自「公民廟口-立委在做天在看
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民進黨立委林靜儀近日與環保署長李應元答詢中提到「建議晚上十點後限電」，獲得李應元的認可，但消息一出讓不少網友赴林靜儀臉書狠酸「很多該死勞工在貴黨勞基法下，可能十點還沒下班呢」，國民黨發言人洪孟楷更抨擊：十點後限電，先從蔡英文家試行一個月！

民進黨上任後積極朝非核家園政策前進，卻面臨能源不足、空污增加的窘境，不禁讓洪孟楷痛批「原來蔡英文當初競選時的完整能源政策，就是叫民眾不要用電？」認為民進黨過去在野時左批台電藏電、右打馬政府恐嚇人民，想不到執政兩年卻因為缺電而重啟核二、中火火力全開，如今綠委還想叫民眾不要用電，讓洪孟楷轟：「若真要限電，先從蔡英文、民進黨立委們家裡先試行一個月。」

洪孟楷直指，從重啟核二、集中火力發電等決策看來，其實台灣「少了核電還是很缺電」，但民進黨的能源政策無法解決問題，因此只好搬出「十點限電」這招，無非是把台灣帶回五零年代。洪孟楷再批，綠委提出十點限電根本是「好命慣了」，忽略許多勞工必須上夜班、許多店家必須營業到深夜，認為蔡政府無非是「拼不了經濟、就叫大家都別拼」。

洪孟楷認為民進黨的限電發言實在荒腔走板，呼籲真要限電，就請綠營官員先「以身作則」、渡過八月。蔡政府日前力推深澳火力發電廠，遭質疑會造成嚴重空污，當時李應元也曾以去留作為賭注，要民眾公投、在重啟核四與蓋深澳電廠二選一，如今卻對荒謬的限電方式表示認同，讓洪孟楷痛批綠委根本是在「講幹話」。

限電空污核電深澳電廠

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