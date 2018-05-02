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鄭麗君：孫越一生成就長留台灣人記憶

2018-05-02 21:23中央社 台北2日電

文化部長鄭麗君。聯合報系記者胡經周／攝影
文化部長鄭麗君。聯合報系記者胡經周／攝影
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資深藝人孫越昨晚辭世，文化部鄭麗君今天表示，「孫越對影視、公益的奉獻，讓我們學會感恩，也是我們的重要學習典範，他一生成就將長留在台灣人的記憶裡。」

台大醫院今天證實，孫越昨天晚間因敗血性休克合併呼吸衰竭辭世，享壽88歲。

文化部今晚發新聞稿指出，孫越40年來演藝成就斐然，同時也是台灣公益活動的領航者，孫越以自身影響力帶動台灣社會的慈善精神，影響眾人投入公益，成為後輩影視工作者及大眾關懷社會的重要學習典範。

鄭麗君指示文化部盡力協助處理治喪事宜，文化部也將呈請總統明令褒揚。

文化部指出，孫越自1949年走上舞台，一共演出了80多部舞台劇、200多部電視及電影作品。他在1969年以「揚子江風雲」一片獲得第7屆金馬獎最佳男配角，是台灣影史上第一次反派角色獲獎。1983年孫越再以電影「搭錯車」獲得第20屆金馬獎最佳男主角。

除了戲劇，孫越主持、主演的綜藝節目也有傑出表現，他演出的「小人物狂想曲」中笑匠小人物廣受觀眾喜愛，節目也曾獲第16屆電視金鐘獎綜藝節目獎。孫越更在2010年獲頒第47屆金馬獎特別貢獻獎。

孫越除演藝事業表現傑出外，並以他的影響力終生致力公益，陸續推動「送炭到泰北」、「快樂捐血人」、「拒吸二手煙」、「器官捐贈」、「關懷愛滋」、「自殺防治」、「戒煙宣導」等活動，獻身社會服務的足跡，幾乎紀錄了台灣社會公益的發展史，是大家心目中的公益典範。

文化部電影鄭麗君

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