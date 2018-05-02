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監委調查在台女外勞性侵案 促政院勞動部檢討

2018-05-02 21:18中央社 台北2日電

監察委員王美玉（右）。 中央社
監察委員王美玉（右）。 中央社
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監察委員王美玉調查在台外籍勞工，發現過去6年每年發生百餘起外籍勞工遭性侵案，7成以上屬於家庭看護工，促請行政院正視問題，並請勞動部及衛生福利部檢討改進。

行政院發言人徐國勇表示，將請各相關部會按監察院報告內容，保護勞工與女性工作者的權益。

監察院財政及經濟委員會、內政及少數民族委員會聯席會議今天通過監委王美玉的調查報告，針對在台女性勞工遭性侵害案件，王美玉指出諸多缺失，包括未能掌握外籍勞工遭性侵害的數據及原因、被害外籍勞工心理創傷遭到忽視、庇護安置欠缺配套措施等。

王美玉指出，在台灣的外籍勞工已逾67萬6000餘人，統計顯示自101年至107年2月通報外籍勞工遭受性侵害案件人數計633人，每年在台女性勞工發生百餘起遭性侵害的通報案件，其中7成以上屬家庭看護工通報被害，近6成屬上司與下屬關係。

王美玉說，外籍勞工入境後面對許多困境，且在權力關係的不平等之下，中途中止契約困難，致遭性侵害時，多數選擇「隱忍」或「逃逸」，實務上也發生部分女性外籍勞工為轉換雇主而「謊報」遭性侵害情事。勞動部及衛福部未能掌握究外籍勞工遭性侵害的確實數據及原因為何，衛福部、勞動部及內政部警政署也未建立有效勾稽比對機制。

王美玉說，性侵害犯罪防治法為保護性侵害被害人權益的特別法，對於女性外籍看護工遭性侵害時，依其意願多以選擇勞政機關的庇護安置處所，但勞政單位庇護安置對象不限遭性侵害被害者，且安置單位未將具心理輔導工作專業人員列為必要，應辦事項以提供諮詢及勞資爭議為服務重點，導致安置過程中這類被害外籍勞工心理創傷遭到忽視，勞動部允應會同衛福部積極研謀改善。

王美玉指出，庇護安置欠缺配套措施，且雖有相關預防機制，運作因檢查效能不足，仍無法防範於未然，預防機先；勞政人員於接獲外勞性騷擾申訴案件，往往會將該外勞申訴案件定位為勞資爭議案件而未獲正視及處理，欠缺敏感度。

王美玉說，為保障外籍家事勞工的勞動權益及人身安全的保障，並建立有效處理機制，勞動部應將人身安全保障納入家事勞工保護法草案。

勞動部外籍看護

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