海關疑誤放毒品案 監院糾正關務署及台北關

2018-05-02 20:21 中央社 台北2日電



桃園機場去年有從泰國報關進口上百斤機具，經查驗有異，機具卻不知去向。監察院今天糾正財政部關務署及台北關，認為驗放過程與相關法令均有疏漏。

媒體報導，桃園機場去年7月間有數具由泰國曼谷報關進口的金屬機具貨物，X光檢查顯示有異，且影像顯示為有夾藏「有機物品（有毒品海洛因的可能性），海關竟在未查驗且亦無相關人員隨車押運的情況下，允許機具送往工廠，其後不知去向，引發外界質疑海關疑似誤放毒品。

監察院財政及經濟委員會、內政及少數民族委員會聯席會議今天審查通過監察委員李月德、方萬富所提調查報告，糾正財政部關務署及台北關，要求財政部督促所屬確實檢討改進。

監察委員李月德與方萬富表示，台北關去年7月6日，查驗以個人名義進口來自泰國的彎板機，判斷來貨具高風險特徵，恐有夾藏違禁品的危安疑慮，向內政部警政署航空警察局商借大型X光機掃描後，發現貨物下方有空間，且疑似有內容物。

監委調查，台北關將貨物運回關區後，經緝毒犬嗅聞未發現異常，但因機具以厚重金屬包覆且塗滿防鏽油品，仍未能排除疑慮，台北關未施以鑽孔等較低破壞性查驗，竟核准以「廠驗」名義同意出關，又未派人押運，導致貨物提領出倉後，於海關派員廠驗前失竊，未對貨物監管，引發外界對於「海關誤放毒品」的議論，影響機關形象，核有重大疏失。

監委指出，關務署對於進口貨物核准廠驗案件的查驗時間與放行條件，相關法令規範不足，導致此案貨物出關後，未立即廠驗，且無關員押運監視，讓不肖份子有可趁之機，台北關又在廠驗完成前，於電腦系統註記「驗畢」，順序倒置，關務署難卸督導不周責任。

監委說，破壞性查驗雖有執法依據，但此案顯示，台北關驗貨單位對於執行必要性及破壞最小方式的認知有所不足，有鑑於海關驗貨作業注重時效，臨場判斷甚為重要，為避免毒梟利用海關人員心存顧忌的僥倖心態，趁虛闖關，關務署宜持續加強規劃教育訓練及經驗傳承，落實執法。

監委表示，本案貨物大型X光機掃描結果是否異常，因缺乏書面佐證，事後成為海關與航警局的爭執點，請關務署基於保護驗貨關員與事權分明等考量，與航警局協商評估將航警局X光儀檢分析判讀結果、有無發現異狀與相關專業建議載於文件的可行性，以減少日後爭端。