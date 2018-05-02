蔡英文總統臉書悼念孫越 「台灣社會的損失」

2018-05-02 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



總統蔡英文。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影 分享 facebook 資深藝人孫越昨晚辭世，蔡英文總統稍早在臉書上悼念孫越，蔡總統說，很少有人的生命比孫越更豐富。孫越是軍人，也是家喻戶曉的演員，更是金馬影帝。但孫越留給台灣社會的，不僅是那些精彩的演出，還有對慈善工作的全心投入。

蔡總統表示，只要講到孫越，就會想到社會公益。孫叔叔的離開是台灣社會的損失，但孫越溫暖的聲音，投身公益的貢獻，會永遠留在我們心中。再會了，我們的老朋友孫越。