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影／學生憂共機繞台下一步打台灣？馬英九：免驚啦

2018-05-02 20:13聯合報 記者徐如宜╱即時報導

前總統馬英九今天到高雄科技大學演講，受到熱烈歡迎，學生們不理會「死亡之握」之說，爭相伸手向馬索握，並熱烈提問。學生憂心共機繞台下一步是不是要打台灣？馬英九神回：「免驚啦！」至於兩韓領導人見面，馬英九要學生不能只看表面，可以抱著期待，但不必過度期待。

馬英九今天應高科大畢聯會之邀，主講「你有國際觀嗎？」會後並開放學生提問，反應非常熱烈。一名學生請問馬英九對民粹看法？馬英九舉例，像有些人說「我是人，所以我反核」，其實易淪為沒法理性討論的民粹。他的立場是反對台灣現況廢核，道理很簡單，國家能源必須符合夠、穩、廉、潔四大要素，現有煤、天然氣、核能發電各有優缺點，再生能源不是不好，但不夠穩定。

一名女同學提出共機繞台的問題，指蔡總統上任不到兩年，中共戰機多次靠近台灣，下一步是否會打過來？馬英九神回：「免驚啦！」指中共意在恫嚇，實際上只是覺得你怎麼搞的，行政院長在立法院講台獨，造成兩岸關係緊張，這是可以避免的。他相信用和平解決爭端是最好的方式，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。「所以（同學）不要怕好嗎？」

學生也關心南北韓領導人會面的議題，馬英九表示，文金會是川金會的前奏，金正恩放棄核武，改重經濟，東北亞有這樣的發展是好的。但不能只看表面，南韓在2000、2007年也曾與北韓領導人見面，也都發出聲明，但結果不如預期，所以同學們看待此事可以抱著期待，但不必過度期待。

國民黨台北市長參選人民調出爐，媒體在會後詢問馬英九如何看前立委丁守中將代表國民黨參選台北市長選戰？他表示，當然祝福，「他等那麼多年了，一切循（國民）黨規則走。」

至於教育部退回台灣大學聘任管中閔擔任校長案，馬被問及是否支持管中閔擬打官司方式爭取校長職務？他說，當然支持他打下去，「教育部的決定，是違法濫權，必須要糾正。」

前總統馬英九（中）應高科大畢聯會之邀演講，受到學生熱烈歡迎。記者徐如宜／攝影
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馬英九（左）贈書給高科大，由校長楊慶煜（右）代表接受。記者徐如宜／攝影
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馬英九應邀至高科大演講。記者徐如宜／攝影
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高科大畢聯會準備小驚喜，學生獲得馬前總統親筆簽名海報。記者徐如宜／攝影
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馬英九教育部北韓

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