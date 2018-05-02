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台大校長遴選爭議 立院財委會明邀顧立雄備詢

2018-05-02 19:26中央社 台北2日電

立法院財委會更改議題，明天請金管會主委顧立雄，就「公司治理角度說明管中閔選任台灣...
立法院財委會更改議題，明天請金管會主委顧立雄，就「公司治理角度說明管中閔選任台灣大哥大獨立董事適法性及出席薪資報酬委員會有無利益迴避問題」提出報告。聯合報系記者杜建重／攝影
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台大校長遴選爭議，立法院財政委員會變更明天議程，邀請金管會主委顧立雄管中閔選任台灣大哥大獨立董事適法性及出席薪資報酬委員會有無利益迴避疑義專題報告，並備質詢。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果。

立法院財政委員會明天原來所排的議程是邀請審計部、內政部就「近三年度警政署及所屬各項費用決算執行情形」進行專題報告，並備質詢。

不過，財政委員會今天依中國國民黨籍輪值召委曾銘宗指示，辦理變更明天議程，並發文通知立委。曾銘宗並於今天上午在財政委員會宣告變更明天議程為邀請金融監督管理委員會主任委員顧立雄就「公司治理角度說明管中閔教授選任台灣大哥大股份有限公司獨立董事適法性及出席薪資報酬委員會有無利益迴避疑義問題」進行專題報告，並備質詢。

將擔任明天財政委員會會議主席的曾銘宗下午接受中央社記者訪問時表示，立法院議事規則第16條提及，除有特殊情形外，至遲於開會前二日送達。他說，「特殊情形」，會議主席可以解釋，這次變更議程符合議事規則中所稱「特殊情形」。

他指出，過去立法院教育及文化委員會、內政委員會也有隔天開會，而於前一天通知變更議程的案例，也就是變更隔天議程的情形，所以並沒有不符合議事規則。

談及財政委員會變更議程的用意，曾銘宗說，最近「拔管」的事情已經引起校園運動，而教育部「拔管」的主要原因是指向管中閔在選任台哥大獨董適法性及有無利益迴避的問題，這些事情涉及金管會的權責及公司治理，所以財政委員會請金管會說明最合適，因為當時教育部組成跨部會小組時，沒有請金管會表示意見。

被問到顧立雄明天會與會嗎？曾銘宗認為，「會」，顧立雄必須與會。

立法院顧立雄管中閔

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