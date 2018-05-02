林水吉：丁守中20年磨一劍 劍將出鞘 發光發亮

2018-05-02 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨台北市長初選民調出爐，前立委丁守中勝出，將代表國民黨參選年底台北市長，中華民國公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長林水吉以「二十年磨一劍、劍將出鞘、發光發亮」為題發文，呼籲藍軍踴躍站出來，還給丁守中一個公道，力挺丁守中，讓「藍天再現、人民喜樂」。

林水吉表示，KMT台北市長民調出爐，丁守中遙遙領先。林水吉還爆料說，丁守中甚至以1至2%暫時領先台北市長柯文哲，消息傳出，不只支持KMT選民無比振奮，台北市民幾乎情緒高亢，high到極点。

林水吉指出，柯P這三年多來，在電視機前「練俏話」，「耍嘴皮」，市政建設停擺，光以大巨蛋的擺爛、擺臭，就讓每天經過忠孝東路的市民生氣、憤怒，一個台北大都会在這快速變遷、競爭激烈的國際環境下，怎麼可以停滯建設，怪不得台北市百業瀟條，店面到處貼招租廣告，曾幾何時？台北市淪落到這種地步！

林水吉表示，尤其，台北市流失的榮耀與尊嚴，更是無比嚴重，離職的首長含恨而去，現職的公務人員不知為誰辛苦為誰而忙？

此時此刻，丁守中的勝出及他的政見訴求，正好契合人民的期待，因此，我們懇切呼籲台北市民踴躍站出來，還給丁守中一個公道，力挺丁守中，讓「藍天再現、人民喜樂」成為我們共同的責任與使命。