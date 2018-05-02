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有機農業促進法草案 柯建銘：擬8日表決

2018-05-02 17:57中央社 台北2日電

民進黨團總召柯建銘。聯合報系記者郭政芬／攝影
民進黨團總召柯建銘。聯合報系記者郭政芬／攝影
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民進黨團總召柯建銘今天表示，有機農業促進法草案完成初審後，已超過冷凍期，已請立法院蘇嘉全在4日召集協商；若協商沒結論，8日院會就能表決。

前行政院長游錫堃為推動有機農業促進法立法，今天下午在民主進步黨立委陳亭妃、陳歐珀、高志鵬、蔡適應等人陪同下，拜會蘇嘉全及朝野黨團。游錫堃說，若讓台灣成為有機國，農產可以銷售到世界各國；有機農業促進法草案已完成初審，盼能在本會期順利三讀通過。

蘇嘉全表示，有機農業促進法草案已由立法院經濟委員會審查通過，接下來將會與立法院各黨團共同協商討論，期盼這部對國人食品安全健康的法案，能夠獲得朝野的支持。蘇嘉全強調，有機農業促進法是一個好的法律，政府絕對會全力支持推動。

游錫堃到民進黨團時，由黨團總召柯建銘、幹事長何欣純、書記長許智傑代表接見。柯建銘說，有機農業促進法草案完成初審後，已超過一個月的冷凍期，黨團發文請蘇嘉全在4日下午召集朝野協商；若協商沒結論，8日院會處理討論事項時就能表決，「5月8日那天應該會通過」。

國民黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，推動有機農業是正面的，民生議題不分朝野都支持，國民黨團比較關注未來檢查的機制，福國利民的政策一定支持，會再釐清政府角色及如何保障消費者，並在黨團大會中討論；若沒有太大問題，國民黨也樂觀其成，不會刻意杯葛。

時代力量立委黃國昌表示，有機農業促進法如果能夠完成立法，是好事一樁，百分之百支持。親民黨團幹事長周陳秀霞表示，親民黨團將會出席4日下午的朝野協商。

蘇嘉全立法院柯建銘

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