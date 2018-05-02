嘉義縣市教師職業工會：無法接受這樣的教育部長

2018-05-02 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



新接任的教育部長吳茂昆爭議大，嘉義市教師職業工會理事長林文章表示，檢視吳茂昆歷來爭議與上任後的言行，顯然已不適格繼續擔任教育部長。呼籲教育人員拒絕執行教育部下達的指令與任務，也拒絕出席由吳茂昆主持的會議。

林文章說，目前除了嘉義縣市教師職業工會發聲，台南、屏東、高雄、台中、南投、桃園等縣市也相繼發出聲明，「野火燎原，別小看這股力量」。

林文章說，近月來，因台大校長遴選爭議，社會陷入分歧對立，前教育部長潘文忠去職後，接任的吳茂昆在第一時間反而成為新的風暴中心，負面聲浪洶湧的教育部長，史上罕見。

他表示，台大校長遴選程序引發的爭議可讓公眾繼續對話，但檢視吳的歷來爭議與上任後的言行，顯已不適格繼續擔任教育部長。若由吳來領導教育部，教育行政公信力將大打折扣，為了教育長遠發展，為了孩子教育的未來，無法接受這樣的教育部長。