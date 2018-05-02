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蔡英文推社會住宅 要內政部有效宣傳

2018-05-02 17:56中央社 台北2日電

總統蔡英文。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
總統蔡英文。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
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總統蔡英文今天表示，推動社宅政策成功的關鍵，需要中央、地方、國營事業體，以及民間共同的參與，社會住宅政策是政府重要的政策，推動的成果和進度，務必要讓社會周知。

民主進步黨今天下午舉行中常會，會前兼任黨主席的總統蔡英文偕同全體中常委為桃園市敬鵬大火殉職的消防員默哀一分鐘，表達哀悼與敬意。

今天中常會邀請內政部政務次長花敬群以「社會住宅成果報告」為題進行專案報告。民進黨發言人鄭運鵬會後轉述蔡英文聽取專案報告後裁示。

蔡英文表示，社會住宅政策的核心價值，不只是要降低青年、弱勢族群的居住成本，讓他們可以有合理的住所，更重要的是，政府希望透過社宅政策，提供都市再生、城市發展的機會。

蔡英文說，今天花敬群的報告讓大家看到，推動社宅政策成功的關鍵，需要中央、地方、國營事業體，以及民間共同的參與。

蔡英文說，已經開始興建或即將完成的社會住宅，內政部務必跟地方政府緊密合作，確保社宅品質、進度，政府的目標很明確，不容延誤。

蔡英文說，為了創造更多樣的社宅空間，盤點中央部會老舊宿舍、國產署轄下閒置資產、國營事業體閒置空間勢在必行，這也考驗著行政團隊跨部會整合、溝通的能力，行政團隊務必步步為營，共同合作。

蔡英文說，包租代管的相關規劃，是要結合公、私部門的力量，有效解決閒置資源，讓供給面更加多元，內政部必須更積極跟社會說明，讓民眾了解這項政策的全貌；今天花敬群報告的精進作為，應該如實進行，以解決租屋者、房東各自的問題，讓民間空屋成為社宅供給的重要來源。

蔡英文說，這兩年來，政府陸續完成健全法規、盤點資源等工作，國家住宅及都市更新中心也將順利成立，未來，該中心會以企業化、專業化的方式協助執行住宅業務，內政部應積極督導該中心，讓社會住宅、都市更新等工作可以順利推動。

蔡英文最後表示，社會住宅政策是政府重要的政策，推動的成果、進度，務必要讓社會周知，內政部要積極、有效的宣傳，讓更多的人了解。

蔡英文社會住宅內政部

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