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藍委盼觀塘接收站暫緩環評 李應元：程序不符

2018-05-02 16:57中央社 台北2日電

環保署署長李應元。聯合報系記者吳姿賢／攝影
環保署署長李應元。聯合報系記者吳姿賢／攝影
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中油第三天然氣接收站擬落腳觀塘工業區，恐衝擊大潭藻礁生態；國民黨立委盼環保署等到農委會為期一年的調查報告出爐後再行討論，環保署長李應元回應，跟環評程序不符。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署、經濟部及行政院農業委員會就「觀塘工業區開發對大潭藻礁生態系統可能影響與因應、能源開發與天然環境如何共榮共存及如何有效降低電廠空污」進行專題報告。

農委會表示，為了瞭解大潭藻礁及鄰近藻礁的柴山多杯孔珊瑚與海洋生態實際現況，林務局已編列新台幣1076萬元，在3月啟動為期一年的研究計畫，並由中研院等專家學者組成研究團隊，調查該區的海洋生態。

對此，國民黨立委王育敏、許淑華、陳宜民等人提出臨時提案，要求環保署的相關審查案件應先暫停，等到農委會報告出爐後，再繼續審查，避免現階段資料不足做出誤判。

王育敏強調，專家會議中都建議開發地應該要改到台北港，加上她不相信中油公司提出的生態報告，認為中油有球員兼裁判的疑慮，應該等農委會報告後再行討論。

李應元回應，暫停是違反環評程序，環保署無法接受這項要求；王育敏譴責，李應元此舉就是要護航經濟部過關，李應元表示，無法接受王育敏的譴責。

最後因為會中委員、相關部會沒有共識，最終表決以2：7不通過此臨時提案。

另外，由陳宜民、王育敏、蔣萬安等人提出要求開發單位評估是否將第三天然氣接收站設置在台北港且評估啟動第二條輸氣管線計畫的臨時提案則無異議通過。

經濟部次長曾文生說，在選擇觀塘工業區開發前，都有相關評估台北港跟台中港等，未來仍會持續評估。

不過，曾文生強調，未來天然氣接收站不會只新增一座，對可能設置接收站的地點都會評估，且觀塘工業區除了接收站外，絕對不會有其他用途。

王育敏李應元農委會

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