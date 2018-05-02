民進黨選對會四巨頭昨密會柯P？姚文智：我很震驚

2018-05-02 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



年底台北市長選舉，民進黨是否會繼續禮讓台北市長柯文哲，備受外界關注。民進黨選對會今也為台北市長布局開會討論，會中決議先徵詢再討論，預計本月中旬，民進黨就會有具體方案出來。

不過如今爆出，選對會今天才開，選對會核心成員洪耀福、林錫耀、陳明文、黃承國等「四巨頭」昨前往北市府拜會柯文哲。

儘管黃承國強調僅是禮貌性拜會，通知柯，今天選對會將開會討論台北市長人選一事，不過雙方密室會議，又選在選對會開會討論前夕，依舊引發民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智的不滿，連說三次「我很震驚」，並不斷反問「是真的嗎」。

姚文智質疑，選對會今天才開始討論啟動程序，談的又僅是程序性問題，那昨天到底和柯文哲談什麼，是已經確定要禮讓，還是去簽「離婚協議書」，告別過去合作關係嗎？選對會有必要講清楚，不然對於能不能得到大家信賴，有很大的疑問。

姚文智表示，如果選對會成員昨天真的和柯文哲會面，那今天的開會到底是什麼，還是選對會真如外界所言的是「選錯會」，機關算盡，會誤了卿卿的性命。

對於國民黨確定提名人選，姚文智則說，回頭看看民進黨，還真的有點汗顏，怎麼國民黨都搞定了，民進黨還舉棋不定。

姚文智強調，應該要趕快光明磊落、公開透明產生台北市長候選人，只有民主程序可以說服他，如果民主程序還在那邊疊床架屋、旁門左道，這些都無法說服他，呼籲盡快回到初選程序，提出民進黨候選人。