親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多明尼加斷邦交
油價設緩漲機制
水保區居民辛酸
五一勞工爭權益
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合
合康雲極

奧運金牌女將被丈夫控家暴 陳詩欣：他自己跌倒的

以牙還牙教訓男童 老師竟讓17名女生排隊吐他口水

民進黨選對會四巨頭昨密會柯P？姚文智：我很震驚

2018-05-02 15:48聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

年底台北市長選舉，民進黨是否會繼續禮讓台北市長柯文哲，備受外界關注。民進黨選對會今也為台北市長布局開會討論，會中決議先徵詢再討論，預計本月中旬，民進黨就會有具體方案出來。

不過如今爆出，選對會今天才開，選對會核心成員洪耀福、林錫耀、陳明文、黃承國等「四巨頭」昨前往北市府拜會柯文哲。

儘管黃承國強調僅是禮貌性拜會，通知柯，今天選對會將開會討論台北市長人選一事，不過雙方密室會議，又選在選對會開會討論前夕，依舊引發民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智的不滿，連說三次「我很震驚」，並不斷反問「是真的嗎」。

姚文智質疑，選對會今天才開始討論啟動程序，談的又僅是程序性問題，那昨天到底和柯文哲談什麼，是已經確定要禮讓，還是去簽「離婚協議書」，告別過去合作關係嗎？選對會有必要講清楚，不然對於能不能得到大家信賴，有很大的疑問。

姚文智表示，如果選對會成員昨天真的和柯文哲會面，那今天的開會到底是什麼，還是選對會真如外界所言的是「選錯會」，機關算盡，會誤了卿卿的性命。

對於國民黨確定提名人選，姚文智則說，回頭看看民進黨，還真的有點汗顏，怎麼國民黨都搞定了，民進黨還舉棋不定。

姚文智強調，應該要趕快光明磊落、公開透明產生台北市長候選人，只有民主程序可以說服他，如果民主程序還在那邊疊床架屋、旁門左道，這些都無法說服他，呼籲盡快回到初選程序，提出民進黨候選人。

民進黨姚文智柯文哲

相關新聞

國民黨台北市長初選 五度參選的丁守中勝出

2018-05-02 10:40

【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-02 10:44

高國華宣布參選台北市長 綠議員酸：在KTV寫文嗎

2018-05-02 10:19

丁守中代表國民黨迎戰柯文哲 北市府：把市政做好

2018-05-02 10:55

柯文哲等著被禮讓？ 姚文智：是等著被分手吧

2018-05-02 11:25

姚文智：民進黨北市不自提人選 15％支持者不投票

2018-05-02 11:20

北市長初選民調輸落敗 孫大千：此生最滿意的一場選舉

2018-05-02 11:13

北市選戰 民進黨計畫兩周內決定是否禮讓柯文哲

2018-05-02 15:55

台北市長選舉 民進黨主委直言：已無禮讓空間

2018-05-02 15:19

丁守中初選勝出 藍雙北市長參選人底定

2018-05-02 14:44

北市長初選「大、中、小」參選　國民黨：結果允執厥中

2018-05-02 14:40

與柯文哲拚北市長 國民黨：丁守中還是很有機會

2018-05-02 14:23

姚文智：綠北市長提名否 影響議員席次

2018-05-02 14:19

高國華參選北市長 藍綠都有人酸他

2018-05-02 14:16

立院常勝軍 如何破除北市長選舉魔咒

2018-05-02 14:12

丁守中24年磨一劍 鋒利與魅力的考驗

2018-05-02 14:10

丁守中北市長初選勝出 「十年拔一劍」備戰

2018-05-02 14:06

民進黨北市長選戰布局 陳明文：五月中定案

2018-05-02 14:03

台北市長選戰策略 藍：加強雙北合作

2018-05-02 13:41

影／五次挑戰終於成功 藍北市長初選 丁守中勝出

2018-05-02 12:17

丁守中民調勝出 藍議員：母雞不重要

2018-05-02 11:45

姚文智：民進黨若不自提北市人選 15％支持者不投票

2018-05-02 11:44

黨內初選奪第二 孫大千：要讓國民黨成為數位政黨

2018-05-02 11:34

姚文智喊話：選對會讓我出席討論

2018-05-02 11:33

深澳燃煤電廠絕對不可以做 侯友宜：我只認是非對錯

2018-05-02 11:28

【即時短評】丁守中獲提名 挑戰才要開始

2018-05-02 11:18

丁守中獲提名 邱文祥：會不會晚了點？

2018-05-02 11:17

綠營今討論台北市長提名政策 柯文哲：先上工

2018-05-02 10:31

還在掃街口水戰？這個隱形戰場 才是超級吸票機…

2018-05-02 09:00

綠今討論北市長怎提名 柯文哲「靜待通知」

2018-05-02 00:39

民調逾半反深澳電廠 侯友宜要老縣長蘇貞昌跟上腳步

2018-05-02 00:33

民調落後 蘇貞昌：新北好選就不會徵召我

2018-05-02 00:27

民進黨竹山鎮長 仍提名黃丹怡

2018-05-01 23:55

盧秀燕團隊呼之欲出 餐敘改期耐人尋味

2018-05-01 23:54

傳授拜票密技 侯友宜：頭髮剪短 更多時間拉票

2018-05-01 23:38

媒體民調贏蘇貞昌20％ 侯友宜笑：票沒投下去前不是你的

2018-05-01 20:37

對神明信用不可違逆諷蘇貞昌？ 侯友宜：沒其他意思

2018-05-01 20:36

民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我

2018-05-01 16:25

影╱談民調落後侯友宜 蘇貞昌：新北若好選不會徵召我

2018-05-01 16:06
看更多

熱門文章

勞工平均薪資近5萬？ 賴揆提數據讓網友都道歉了

2018-05-02 10:45

國民黨台北市長初選 五度參選的丁守中勝出

2018-05-02 10:40

陳師孟查扁案踢鐵板！慶啟人遞狀給29監委申請迴避

2018-05-01 18:14

高國華宣布參選台北市長 綠議員酸：在KTV寫文嗎

2018-05-02 10:19

台多斷交是遭中打壓？孫大千：小英連這句話都容不下 何必討拍？

2018-05-02 08:14

陳水扁：我8年斷9個邦交國增3個 蔡英文2年斷3個

2018-05-02 09:16

陳師孟查諷扁劇 慶啟人遞狀28監委申請迴避

2018-05-02 00:44

獨／吳茂昆瞞學校以公司名義申請專利 東華毫無紀錄

2018-05-02 12:43

多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著

2018-05-01 22:41

吳思瑤被爆秘戀義築金城武 男方9天內5度直搗香閨

2018-05-02 09:42

護翡翠水庫30年 8成坪林人沒自來水

2018-05-01 23:54

真金換絕情 那些拿到錢馬上斷交的邦交國

2018-05-02 08:00

新聞眼／外交凌遲 中共更不留情面

2018-05-02 00:26

砲轟時代力量 孫大千：有一種政黨叫「嘴砲黨」

2018-05-02 11:17

北市長初選民調輸落敗 孫大千：此生最滿意的一場選舉

2018-05-02 11:13

蔡總統：外面壓力再大 我們都不會屈服

2018-05-01 17:53

多明尼加斷交 三台企警戒

2018-05-02 01:03

黨內初選奪第二 孫大千：要讓國民黨成為數位政黨

2018-05-02 11:34

民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我

2018-05-01 16:25

張善政對抗天牛農損 靠太太的絲襪

2018-05-02 07:34

藍軍改版該修的沒修？ 藍委：八百壯士自己負責

2018-05-02 11:12

多明尼加斷交 孫大千：民進黨應勇敢承擔台獨後果

2018-05-02 09:41

大陸挖走我邦交國 陳明通譴責：把兩岸的關係越推越遠

2018-05-01 17:12

翡翠水庫空拍影像全曝光 見識台版千島湖之美

2018-05-02 10:02

葉俊榮到前線為基層員警加油 勤務簿寫「好棒」

2018-05-01 20:40

還在掃街口水戰？這個隱形戰場 才是超級吸票機…

2018-05-02 09:00

王丹：中共又花錢買台灣邦交國 可見老狗玩不出新把戲

2018-05-02 06:57

媒體民調贏蘇貞昌20％ 侯友宜笑：票沒投下去前不是你的

2018-05-01 20:37

大讚邱太三洗錢防制報告 賴清德：我以為賈伯斯再世

2018-05-02 12:54

李應元：311後日本天皇跪坐向百姓道歉 網友批不讀書

2018-05-02 14:23

璩美鳳要參加餐會 扁說要報警

2018-05-02 00:11

賴清德喊台獨 大陸不買台灣鳳梨了？

2018-05-02 14:58

【即時短評】丁守中獲提名 挑戰才要開始

2018-05-02 11:18

逢枯水期…「水庫女孩」 上學 1小時山路繞昏頭

2018-05-02 09:20

民調落後 蘇貞昌：新北好選就不會徵召我

2018-05-02 00:27

政院要經部Hold住！油價設緩漲機制 最快下周公布

2018-05-01 23:38

挖走邦交國多明尼加 陳明通譴責北京

2018-05-01 16:33

斷交骨牌效應？ 教廷、海地恐陷斷交危機

2018-05-02 10:57

【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-02 10:44

台多邦誼 難敵陸30億美元誘惑

2018-05-02 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top