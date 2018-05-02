游錫堃拜會蘇嘉全 盼有機農業法本會期過

2018-05-02 15:48 中央社 台北2日電



行政院前院長游錫堃（中）下午就「有機農業促進法」，前往立法院拜會院長蘇嘉全及朝野黨團尋求支持。聯合報系記者曾學仁／攝影 分享 facebook 前行政院長游錫堃今天表示，台灣農地零碎，適合有機耕種，若讓台灣成為有機國，農產可以銷售到世界各國；有機農業促進法草案已完成初審，盼能在本會期順利三讀通過。

游錫堃為推動有機農業促進法立法，今天下午在民主進步黨立委陳亭妃、陳歐珀、高志鵬、蔡適應等人陪同下，拜會立法院長蘇嘉全。

游錫堃會前受訪時表示，今天主要是以仰山文教基金會代表來拜訪蘇嘉全，希望有機農業促進法能盡速通過。一方面感謝、一方面拜託。從西元2011年仰山文教基金會提出有機農業促進條例草案後，請立委陳亭妃、陳歐珀、高志鵬、蔡適應等人幫忙提案、推動。

游錫堃說，草案已完成初審，還要經黨團協商，希望這會期能順利通過。推動有機農業法，是基於「吃得健康、友善地球、振興農村」，讓吃得東西沒有農藥殘留，大家吃得安全、活得健康。

游錫堃表示，因為使用農藥、化學肥料，造成太多生物都死掉，若能用有機農法，可以恢復生態、友善地球；現在糧食自主率太低，只有3成多左右，萬一國際有什麼動盪，台灣糧食安全非常堪憂。

他也說，台灣是用灌渠農法，美國是用飛機噴肥料、農藥，台灣因為農地零碎，成本很高，唯有轉型變成有機農業，農地零碎適合有機耕種，需要更多人工，如果台灣成為有機國，將成為台灣最有競爭力的產業之一，台灣有機農產品會銷售到全世界，「是百利的」，一定要繼續推動。