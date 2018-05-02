台北市長選舉 民進黨主委直言：已無禮讓空間

2018-05-02 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國民黨台北市長人選今天出爐，確定由前立委丁守中迎戰台北市長柯文哲，民進黨選對會今天中午則是開會討論台北市長選戰布局，預計2周內推出民進黨台北市長的推薦人選，不過，在五月中前會再派人和柯文哲接觸，就台北市長人選進行討論。

選對會成員之一的民進黨台北市黨部主委黃承國表示，過去身為選對會的成員，不適宜作任何表態，但也不代表要禮讓柯文哲，今天在選對會裡，則是以黨部主委身份表示基層渴望民進黨自提人選的聲音。

黃承國強調，台北市已經沒有任何禮讓空間，因此主張民進黨要自提人選，且是要提最強的人，台北市一定要勝選。

據了解，對於黃承國的「不禮讓」宣言，現場不少人同意，不過也有部分成員講法比較含蓄，認為應該要考慮更周延，但就是沒有人確切主張要禮讓。

至於為什麼沒有禮讓空間？黃承國說，現在所有人都說要自己人選，一旦決定禮讓，無法說服大家，不過這只是自己個人的看法，主張禮讓的人也可以說出自己的主張，大家一起探討。

黃承國表示，未來兩周內選對會針對台北市長的提名策略展開徵詢，黨籍議員、里長都是徵詢對象之一。