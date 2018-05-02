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台北市長選舉 民進黨主委直言：已無禮讓空間

2018-05-02 15:19聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

國民黨台北市長人選今天出爐，確定由前立委丁守中迎戰台北市長柯文哲民進黨選對會今天中午則是開會討論台北市長選戰布局，預計2周內推出民進黨台北市長的推薦人選，不過，在五月中前會再派人和柯文哲接觸，就台北市長人選進行討論。

選對會成員之一的民進黨台北市黨部主委黃承國表示，過去身為選對會的成員，不適宜作任何表態，但也不代表要禮讓柯文哲，今天在選對會裡，則是以黨部主委身份表示基層渴望民進黨自提人選的聲音。

黃承國強調，台北市已經沒有任何禮讓空間，因此主張民進黨要自提人選，且是要提最強的人，台北市一定要勝選。

據了解，對於黃承國的「不禮讓」宣言，現場不少人同意，不過也有部分成員講法比較含蓄，認為應該要考慮更周延，但就是沒有人確切主張要禮讓。

至於為什麼沒有禮讓空間？黃承國說，現在所有人都說要自己人選，一旦決定禮讓，無法說服大家，不過這只是自己個人的看法，主張禮讓的人也可以說出自己的主張，大家一起探討。

黃承國表示，未來兩周內選對會針對台北市長的提名策略展開徵詢，黨籍議員、里長都是徵詢對象之一。

實際上，選對會昨也前往市府拜會柯文哲，禮貌性知會柯文哲今天將針對台北市長布局開會討論。黃承國表示，就只是禮貌性知會，柯則是說尊重民進黨的體制。

民進黨台北市黨部主委黃承國。 圖／報系資料照
民進黨台北市黨部主委黃承國。 圖／報系資料照
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民進黨柯文哲丁守中

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