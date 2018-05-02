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實話幹話怎麼分？網友超驚嘆的十大政治金句

2018-05-02 15:36聯合新聞網 DailyView網路溫度計

總統蔡英文曾言「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，但沒想到之後的一例一休、勞基法修正...
總統蔡英文曾言「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，但沒想到之後的一例一休、勞基法修正案，卻讓勞工全都怒了，痛批民進黨是「資進黨」，而這話也被網友票選為2016年度幹話。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
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都別人的錯！政客愛出一張嘴？

台灣有些政治人物只要被罵，就會開始講一些看似有道理的「官話」來為自己開脫責任，仔細檢視這些話，就會發現87%都是「幹話」，另外一些政治人物則是比較愛講「真話」，但因為實在太中肯，也常常被罵...

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年4月29日到2018年4月30日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，加上Google網友評比平均分數，統整出「十大政治金句」，讓你知道原來政治人物「口才」這麼好。

十、「真的有乾淨煤！建議大家google一下」

行政院長賴清德聲稱深澳電廠用的是「乾淨的煤」，此話一出讓他被酸爆，行政院發言人徐國勇為了救援，趕緊說真的有「乾淨的煤」，還建議大家可以去Google，結果提油救火，徹底惹怒網友，立刻嘲笑徐「你有Google到姑婆芋不能吃嗎」、「建議人家去Google，那還要發言人要幹嘛？」

九、「100分部長應該帶出100分部隊」

前國防部長馮世寬過去被立委質詢時，被問到上任4個月給自己打幾分？結果馮立刻回「我給自己100分！」後來空軍清泉崗基地傳出毒品丟包案，有官兵被驗出陽性反應，馮世寬被問到給官兵打幾分，他又說「我想應該還是100分，100分部長應該帶出100分部隊」，不管怎樣就是要挺阿兵哥到底！

八、「學術沒有真正的民主」

教育部27日駁回台大校長遴選結果，「拔管」成功，引發各界議論，被問到「遴選就是要民主對不對？」教育部長吳茂昆竟回應「學術沒有真正的民主」，而遴選是大學自治。吳茂昆這席話不僅震驚學界，也讓網友罵翻，紛紛痛批「厲害了，直接獨裁，不演囉」、「說個笑話，台灣價值」、「這經典名言應該會流芳百世」。

教育部駁回台大校長遴選結果，而教育部長吳茂昆被問到「遴選就是要民主對不對？」他卻...
教育部駁回台大校長遴選結果，而教育部長吳茂昆被問到「遴選就是要民主對不對？」他卻說「學術沒有真正的民主」引發熱議。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
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七、「阿扁一開始是裝的，但後來真的病了」

前總統陳水扁病情一直是外界關注的焦點，針對有人認為阿扁是裝病，台北市長柯文哲去年接受專訪時表示「阿扁那個病，他不用裝，他真的病了。他一開始是裝的，後來就變成真的病了。」雖然北市府緊急澄清市長是口誤，但已經來不及了，此話早已震驚各界，只能說政治「真真假假，假假真真」，大家心中各有評論。

六、「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」

總統蔡英文2016年談到勞工及休假時，曾說出「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，當時讓很多勞工、年輕人為之動容，沒想到之後的一例一休、勞基法修正案，卻讓勞工全都怒了，痛批民進黨是「資進黨」，蔡總統過去那番心疼勞工的話，也成為2016年票選幹話第一名。

五、「真的有乾淨的煤」

深澳燃煤電廠環評案日前過關，引發環團抗議，行政院長賴清德為了平息眾怒，突然說出「深澳電廠所用的煤是『乾淨的煤』，排汙量與天然氣電廠差不多」，這也讓他被有酸爆，有人就嗆「說個笑話放屁有分香跟臭」、「全世界只有民進黨用的煤是乾淨的煤！」

行政院長日前講出「乾淨的煤」為深澳燃煤電廠環評案辯護，引發網友狂酸。聯合報系資料...
行政院長日前講出「乾淨的煤」為深澳燃煤電廠環評案辯護，引發網友狂酸。聯合報系資料照／記者林河名攝影
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四、「兩岸一家親，床頭吵、床尾和」

台北市長柯文哲去年到上海參加雙城論壇時表示「如果大家都能以人民的福祉為目標，秉持兩岸一家親的信念，現在面臨的一些僵局是可以克服的」，他還比喻「兩岸是床頭吵床尾合」，這些話讓綠營人士譁然，痛批「親中賣台」、「沒有中心思想！」

三、「垃圾不分藍綠」

柯文哲過去在市議會上被問到焚燒垃圾一事時，不知道是心有戚戚焉，還是幽默感爆發，突然說出「垃圾不分藍綠，都是要燒掉」，此話一出藍綠議員群起圍攻，雖然柯P強調是在講公共衛生問題，但他還是被網友讚翻，這句話還被列為「2016最經典的一句話」。

二、「照服員薪水太少當做功德

行政院長賴清德過去講話相當謹慎，被認為是一位講話很得體的政治人物，沒想到當上閣揆後，竟然說出「消防員捕蜂捉蛇是做功德」、「照服員薪水低，當作做功德」。

賴清德的「功德說」曝光後，讓他立刻被網友酸爆，很多人認為行政院長一個月領那麼多薪水，卻要薪水只有3萬元的照服員去做功德，還要已經忙得要死的消防員去捕蜂，簡直是「幹話王！」

一、「你和反年改都是王八蛋」

反年改團體去年大鬧世大運開幕典禮，造成外國選手一度沒辦法進場，台北市長柯文哲氣到痛罵反年改團體破壞國家慶典，真的是「王八蛋」！

事後有網友跑到柯文哲臉書留言「誰是王八蛋？」結果柯文哲又怒了，親自回嗆「你和那些反年改團體。」柯P還堅持不會刪除，阿伯暴走的行為，並沒有被罵不得體，反而讓很多網友大讚「說得好」、「欠罵」，他的人氣也因此來到高峰。

表／網路溫度計提供
表／網路溫度計提供
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政治，金句幹話都沒那麼簡單！

「政治和愛情都是一場秀！」看完這些政治人物的金句，你是否也有些感觸？最近一部將於5月11日上映的電影《市長夫人的秘密》，描述一名醫師出身、準備挑戰連任的市長參選人，在選舉關頭卻面臨老婆紅杏出牆，激吻綜藝節目主持人的桃色風波，手上的牌瞬間腐爛，這場戲究竟是好是壞，怎麼演才有勝算？

電影中用幽默的台詞劇情來嘲諷台灣時事，導演連奕琦透露，楊俊誠其實就是台灣歷年來「3位台北市市長」的化身，至於像不像？看完電影相信大家將自有評斷！

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>>學術沒有民主 垃圾不分藍綠！引爆網友驚嘆的十大政治金句【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

柯文哲民進黨做功德賴清德

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