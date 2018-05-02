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有機農業促進法 游錫堃拜會蘇嘉全尋求支持

2018-05-02 14:55聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

行政院前院長游錫堃下午就「有機農業促進法」，前往立法院拜會院長蘇嘉全及朝野黨團尋求支持，在坐下交談前為求慎重，游錫堃表示見國會議長要穿西裝，並立刻將西裝外套穿上。

行政院前院長游錫堃下午就「有機農業促進法」，前往立法院拜會院長蘇嘉全（右）及朝野...
行政院前院長游錫堃下午就「有機農業促進法」，前往立法院拜會院長蘇嘉全（右）及朝野黨團尋求支持，在坐下交談前，游錫堃（左）表示見國會議長要穿西裝，並立刻將西裝外套穿上。記者曾學仁／攝影
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行政院前院長游錫堃下午就「有機農業促進法」，前往立法院拜會院長蘇嘉全（右）及朝野...
行政院前院長游錫堃下午就「有機農業促進法」，前往立法院拜會院長蘇嘉全（右）及朝野黨團尋求支持，在坐下交談前，游錫堃（左）表示見國會議長要穿西裝，並立刻將西裝外套穿上。記者曾學仁／攝影
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行政院前院長游錫堃（中）下午就「有機農業促進法」，前往立法院拜會院長蘇嘉全及朝野...
行政院前院長游錫堃（中）下午就「有機農業促進法」，前往立法院拜會院長蘇嘉全及朝野黨團尋求支持。記者曾學仁／攝影
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西裝游錫堃立法院

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