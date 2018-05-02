勞工平均薪資近五萬？ 勞團：七成勞工低於均薪

2018-05-02 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



行政院長賴清德在五一勞動節前夕出席「全國模範勞工表揚典禮」時致詞表示，勞工平均收入也達到4萬9989元，創下歷史新高，一番話引發網友熱議，甚至還自嘲因為低薪拖累台灣。對此，台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，公布平均薪資時應搭配中位數，勞工才不會感受落差大。

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，每次政府一公布平均薪資的統計數據，很多勞工朋友都會很有感，覺得落差明明很大，只靠平均薪資不精準，因極高薪資和極低的薪資平均後，會整個拉高平均值，但事實上，很多人是低於平均薪資，不僅普遍觀感不佳，甚至還有人懷疑政府公布的統計數據。

孫友聯也指出，不只是平均薪資，還有「失業率」，根據官方統計，上個月降到3.66%，為歷史新低，政府統計有一定的定義和慣用方法，但應要更細緻去分析和觀察這個數字所代表的意義，像是3.66%失業率怎麼計算、誰會掉在這失業率之中等，或參考其他相關的官方統計。

孫友聯也提出問題，他說，多少人在平均薪資以下？主計處應同時也公布薪資的分布，像是基本工資以下、3萬元或4萬元以下的勞工有多少人？也可從歷年的統計估算，低於平均薪資的勞工約占所有勞工的70%，這更能突顯勞工實際所得與平均薪資差距甚大，以及低薪普偏化的感受問題。

何謂薪資中位數？將受僱者薪資依高低排序，排名居最中間者即薪資中位數，排名居中者的薪資，代表受雇者一半比他低，一半比他高，當中位數等於平均數，代表分布平均，而當中位數低於平均數，顯示向低薪集中，薪資分布較不平均。

孫友聯舉例，以2016年年薪資中位數為4萬612元，占平均薪資48790元的83.24%，兩者相差約8178元，也較2015年的84.2%為低，突顯了台灣薪資不均擴大及低薪化問題持續存在。