北市長初選「大、中、小」參選 國民黨：結果允執厥中

2018-05-02 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨台北市長初選民調今出爐，由前立委丁守中以47.63%壓倒性勝出。上午民調公布現場，對手前立委孫「大」千與台北市議員鍾「小」平也同台為丁加油打氣。國民黨文傳會副主委唐德明表示，民調結果凸顯丁的出線是允執厥「中」。

「允執厥中」出自《書經．大禹謨》，指不偏不倚，無過與不及。

唐德明表示，上午記者會現場「大中小」俱全，包括孫「大」千、丁守「中」與鍾「小」平，凸顯國民黨人才濟濟，全方位參與。最後允執厥「中」，由丁守中勝出代表國民黨出戰台北市長選舉，展現團結正面對決舉棋不定民進黨與現任市長柯文哲。