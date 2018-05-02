談拔管 吳敦義：以台大人角色，呼籲教育部收回成命

2018-05-02 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨下午召開中常會，國民黨主席吳敦義以「台大人 」身分，針對蔡政府駁回台大準校長管中閔遴選案，發表正式談話。吳敦義強調，他不僅是要聲援母校校長遴選委員會的決定，更是要捍衛民主的珍貴價值，維護得來不易的大學自治、學術自由與尊嚴。

吳敦義並敬告同為台大校友的蔡英文總統及最高行政首長的行政院長賴清德，蔡政府的所作所為如無更積極反省，摧毀的不只是大學自治，更侵蝕台灣的民主自由價值，這才是國人所無法接受的。

吳敦義指出，台大校園有一座傅鐘，是為了紀念第四任校長傅斯年所建立，傅斯年校長彰顯的是學術自由、大學自主性的價值，傅故校長曾有一句名言：「貢獻這個大學於宇宙的精神」；傅鐘仍屹立於台大校園，大學自治、學術自由的價值是台大最為珍貴資產之一，但如今卻面臨崩解的危機。

吳敦義表示，現在的政府領導人在處理台大校長遴選案，表現出的卻是蠻橫擴張行政權，咨意踐踏我們好不容易才建立起來的校園自主、學術自由與大學自治，這種羞辱學校尊嚴，視民如寇讎的作法何其短視狹隘。當自由和法治的基石被侵蝕，這就是「台灣墮落的開始」，身為台大人的他怎能沉默？

民國76年台大發生了「自由之愛」學運，如今不少學運世代已成為民進黨的立委、直轄市長。

吳敦義特別指出，這一批當年堅持理念、追求理想的學運世代，如今大權在手，對現在發生的在自己母校身上的不公不義卻是選擇噤聲不語，這些人自我反省能無愧乎？

吳敦義表示，他更要敬告同為台大校友的蔡英文總統、最高行政首長的賴清德院長，你們的所作所為如無更積極反省，摧毀的不只是大學自治，更侵蝕台灣的民主自由價值，這才是國人所無法接受的。

吳敦義表示，胡適曾說過：「寧鳴而死，不默而生」，爭取自己的權利與自由，就是爭取國家的權利與自由。今天，他不僅僅是要聲援母校校長遴選委員會的決定，更是要捍衛民主的珍貴價值、維護得來不易的大學自治、學術自由與尊嚴，這是台大人新的責任和十字架！

吳敦義表示，因此，他在這裡不以國民黨主席的身分，而是以身為台大人的角色，再次呼籲教育部收回成命、尊重台大校長遴選委員會的決定、政治的手退出校園，還給校園乾淨的自主空間。台灣不容走回頭路、更不應縱容新獨裁政權的誕生，大家要勇敢挺身而起，不應繼續沉默下去。

吳敦義表示，當年在「台大人的十字架」那篇文章中，他以「關心、同情、奮起」與所有台大人共勉；如今他仍將以「堅持校園自主、捍衛學術自由、確保大學自治」，與全體台大人和國人一起共同努力，堅持不懈。