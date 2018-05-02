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李應元：311後日本天皇跪坐向百姓道歉 網友批不讀書

2018-05-02 14:23聯合報 記者羅紹平╱即時報導

環保署長李應元昨天到台東參加環保署活動，面對媒體詢問核四議題時，他除反對啟動核四，也引用日本天皇在311核災後「跪下來...跪坐著」向日本民眾道歉一事，強調台灣一旦發生核災，台灣就毀了，但李應元的「跪坐」說卻惹議，有網友批評說：「在日本，那叫正坐，不是下跪，官員不是書讀不夠，就是故意誤導！」

前總統馬英九4 月30日表態「反對興建深澳電廠，主張啟動核四，並說，環保署長李應元搞不清楚封存是什麼意思，封存就是暫時擱置，隨時可以啟動，用核電來減碳並養綠能，執政黨能源政策錯誤」。

李應元昨天（1日）下午三點到台東參加環保署主辦的「全國執行空氣品質維護及改善工作106年度績優表揚大會」，接受媒體訪問時，他表示：「台灣承受不起一次核災，但我們可以來努力節能，來減掉1座燃煤的發電廠，也不應重啟核四。」

他嚴肅的說：「為什麼在311福島核災之後，日本天皇必須要跪下來，跪坐著和皇后向他的民眾道歉，東京沒有水可以喝啊！這個嚴肅的議題，東京還離福島2百多公里，台北離3座核電廠就不到30公里，一旦發生核災，大台北地區8、9百萬人，幾乎接近台灣人口的一半，這個生活會發生問題，台灣70%的經濟活動都在北台灣，台灣就毀了。」

李應元的「跪坐」說，或許一時口誤，但引來網友批評「在日本，那叫正坐，不是下跪，官員不是書讀不夠，就是故意誤導！」網友說，正座雖通稱為跪坐，但無下跪的意思，日本天皇正坐（跪坐）面對核災災民，是對災民表示「尊重」不是下跪。

記者實際查尋教育部重編國語辭典修訂本網頁，查不到有任何隻字片語說明「正坐」的意思，但對「跪坐」的解釋是「曲膝著地，並將臀部坐靠在腳上的姿勢，例句如聖誕夜裡，天真無邪的小妹跪坐在窗前，祈求聖誕老人為她帶來禮物。」

另，根據維基百科解釋「正坐」是席地坐姿的一種，又稱「跨鶴坐」，通稱「跪坐」。臀部接觸腳跟為「坐」，特指正坐；挺直上身而不著腳跟為「跪」；正坐時，雙膝應併攏著地，臀部壓足，雙手放在腿上。

正坐是宋代以前的中國人正式的坐姿，起源至少可追溯至商代，後來傳到朝鮮、日本、越南等地；北宋以降，椅子在民間普及，中國人徹底改變席地正坐的習慣；日本、朝鮮的正坐傳統則保存至今。日本文化（における）正座一般被認為是在榻榻米上的正式坐法，目前日本人在日常生活中，正座場合已減少，但在武道、茶道、書道、婚禮、葬禮、祭祀等重視禮儀的場合，還是必須正座。

李應元的「跪坐」說，引來網友批評「在日本，那叫正坐，不是下跪，官員不是書讀不夠，...
李應元的「跪坐」說，引來網友批評「在日本，那叫正坐，不是下跪，官員不是書讀不夠，就是故意誤導！」記者羅紹平／翻攝
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環保署長李應元（右）的「跪坐」說惹議，遭網友批評：「在日本，那叫正坐，不是下跪，...
環保署長李應元（右）的「跪坐」說惹議，遭網友批評：「在日本，那叫正坐，不是下跪，官員不是書讀不夠，就是故意誤導！」記者羅紹平／攝影
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日本311福島核災之後，日本天皇及皇后四處慰問災民，並正坐聆聽災民心聲。圖／取自...
日本311福島核災之後，日本天皇及皇后四處慰問災民，並正坐聆聽災民心聲。圖／取自Google網頁
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教育部重編國語辭典修訂本網頁對「跪坐」的解釋是「曲膝著地，並將臀部坐靠在腳上的姿...
教育部重編國語辭典修訂本網頁對「跪坐」的解釋是「曲膝著地，並將臀部坐靠在腳上的姿勢」。記者羅紹平／翻攝
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正坐是日本傳統坐姿，一般用於婚禮、葬禮、祭祀等重場合。圖／取自Google網頁
正坐是日本傳統坐姿，一般用於婚禮、葬禮、祭祀等重場合。圖／取自Google網頁
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教育部重編國語辭典修訂本網頁，查不到有任何隻字片語說明「正坐」的意思。記者羅紹平...
教育部重編國語辭典修訂本網頁，查不到有任何隻字片語說明「正坐」的意思。記者羅紹平／翻攝
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日本311福島核災之後，日本天皇及皇后四處慰問災民，並正坐聆聽災民心聲。圖／取自...
日本311福島核災之後，日本天皇及皇后四處慰問災民，並正坐聆聽災民心聲。圖／取自Google網頁
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福島核災李應元核四

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