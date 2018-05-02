李應元：311後日本天皇跪坐向百姓道歉 網友批不讀書

2018-05-02 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



環保署長李應元昨天到台東參加環保署活動，面對媒體詢問核四議題時，他除反對啟動核四，也引用日本天皇在311核災後「跪下來...跪坐著」向日本民眾道歉一事，強調台灣一旦發生核災，台灣就毀了，但李應元的「跪坐」說卻惹議，有網友批評說：「在日本，那叫正坐，不是下跪，官員不是書讀不夠，就是故意誤導！」

前總統馬英九4 月30日表態「反對興建深澳電廠，主張啟動核四，並說，環保署長李應元搞不清楚封存是什麼意思，封存就是暫時擱置，隨時可以啟動，用核電來減碳並養綠能，執政黨能源政策錯誤」。

李應元昨天（1日）下午三點到台東參加環保署主辦的「全國執行空氣品質維護及改善工作106年度績優表揚大會」，接受媒體訪問時，他表示：「台灣承受不起一次核災，但我們可以來努力節能，來減掉1座燃煤的發電廠，也不應重啟核四。」

他嚴肅的說：「為什麼在311福島核災之後，日本天皇必須要跪下來，跪坐著和皇后向他的民眾道歉，東京沒有水可以喝啊！這個嚴肅的議題，東京還離福島2百多公里，台北離3座核電廠就不到30公里，一旦發生核災，大台北地區8、9百萬人，幾乎接近台灣人口的一半，這個生活會發生問題，台灣70%的經濟活動都在北台灣，台灣就毀了。」

李應元的「跪坐」說，或許一時口誤，但引來網友批評「在日本，那叫正坐，不是下跪，官員不是書讀不夠，就是故意誤導！」網友說，正座雖通稱為跪坐，但無下跪的意思，日本天皇正坐（跪坐）面對核災災民，是對災民表示「尊重」不是下跪。

記者實際查尋教育部重編國語辭典修訂本網頁，查不到有任何隻字片語說明「正坐」的意思，但對「跪坐」的解釋是「曲膝著地，並將臀部坐靠在腳上的姿勢，例句如聖誕夜裡，天真無邪的小妹跪坐在窗前，祈求聖誕老人為她帶來禮物。」

另，根據維基百科解釋「正坐」是席地坐姿的一種，又稱「跨鶴坐」，通稱「跪坐」。臀部接觸腳跟為「坐」，特指正坐；挺直上身而不著腳跟為「跪」；正坐時，雙膝應併攏著地，臀部壓足，雙手放在腿上。