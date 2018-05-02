軍改爭議 吳斯懷嗆賴清德：我們不會為台獨而戰

2018-05-02 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院國防及外交委員會今天舉行第二場軍改公聽會，八百壯士副指揮官吳斯懷出席發言表示，行政院長賴清德是務實的台獨工作者，但中華民國國軍只捍衛中華民國，「我們不會為台獨而戰，不會服膺總統或政黨，我們是服膺中華民國的憲法。」

吳斯懷表示，對於政府照顧現役我們100%支持，照顧中低階層我們也舉雙手贊成，但被影響的校官跟士官近6萬多人，他們是不是中低階？難道照顧現役中低階，就拋棄已退伍的中低階嗎？這是法律邏輯上的錯誤。每個月都有軍人會退伍，他們是用過即丟的免洗筷嗎？政府把退役跟現役分割處理是有問題的。

吳斯懷說，政府要尊重立法院法定的程序正義，公教法案去年6月通過，到今年實施有11個月的準備時間，可以探討細部內容，但政府打算強行表決軍改2個禮拜後就實行，裡面還有一些傷殘弱勢的案子，這些不是個案，都是通案，這樣真的來得及嗎？就為了配合民進黨的選舉嗎？

吳斯懷也呼籲全國民眾，中華民國是我們的國家，中華民國的國軍捍衛這個國家，但我們的行政院長賴清德是務實的台獨工作者。希望賴清德、蔡英文總統公開對國軍聲明，我們捍衛中華民國，中華民國的國軍只捍衛中華民國，「我們不會為台獨而戰，不會服膺總統或政黨，我們是服膺中華民國的憲法。」