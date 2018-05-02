親民黨提修法 基層警消每月也增加1370元

2018-05-02 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



親民黨團舉行「執政者拿出良心 立即提升基層警消待遇」。記者劉宛琳／攝影 分享 facebook

親民黨立法院黨團為警消兄弟請命，提案修法提升基層警消本俸俸額。除調整基層警消最高年功俸額到525外（每月增加1370元），也提高年輕基層警消本俸俸額，每月加薪685到690元，爭取6.5萬基層警消的待遇改善。

親民黨立委周陳秀霞說，警消不但要救災救火，還要抓蛇捕蜂，有時還要划龍舟，當猛男拍月曆，薪水卻相對少。

內政部版將年功俸從500提升到525，但薪俸滿500至少要42歲，警大前教授葉毓蘭說，不少員警年輕就過勞或因公殉職，誰能熬到年改新制的55歲。親民黨團主張，應全面調高起薪俸點才對警消有幫助。

親民黨要求調整基層員警年功俸最高俸額，從500調升至525，也就是從4萬1645元調升至4萬3015元，調升1370元。調升基層員警本俸額，警佐三階三本俸俸額，從150調升到160，從1萬9690調升至2萬380元，調升690元。警佐三階二本俸俸額，從160調升到170，從2萬380調升至2萬1065元，調升685元，以此類推。

親民黨團總召李鴻鈞指出，親民黨團幫基層警消人員爭取本俸俸額提升，主要基於三大理由。第一、第一線基層警消同仁工作壓力及危險性，非一般公務人員可比擬，警消的平均死亡年齡是69歲，比一般公務人員早10年死亡。再者，警消的工作升遷機會，與一般公務人員不同，基層有天花板存在。第三、基層警消年功俸俸額，已將近10年未調整。

親民黨立委陳怡潔表示，有民進黨立委說警消比照軍人退休所得替代率太扯，到底哪裡扯？難道警消危勞的付出，會比北農總經理吳音寧年薪250萬扯嗎？如果政府團隊面對人民的訴求，不思好好傾聽溝通，只會罵貪得無厭和太扯，才真的扯到無下限讓人民失望。