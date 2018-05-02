親民黨爭取提升基層警消待遇

2018-05-02 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



親民黨立法院黨團上午舉行記者會，親民黨團總召李鴻鈞（中）呼籲立即提升基層警消待遇。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

親民黨立法院黨團為警消兄弟請命，提案修法提升基層警消本俸俸額。除調整基層警消最高年功俸額到525外（每月增加1370元），也提高年輕基層警消本俸俸額，每月加薪685到690元，爭取6.5萬基層警消的待遇改善。

親民黨立委周陳秀霞說，警消不但要救災救火，還要抓蛇捕蜂，有時還要划龍舟，當猛男拍月曆，薪水卻相對少。

內政部版將年功俸從500提升到525，但薪俸滿500至少要42歲，警大前教授葉毓蘭說，不少員警年輕就過勞或因公殉職，誰能熬到年改新制的55歲。親民黨團主張，應全面調高起薪俸點才對警消有幫助。

親民黨要求調整基層員警年功俸最高俸額，從500調升至525，也就是從4萬1645元調升至4萬3015元，調升1370元。調升基層員警本俸額，警佐三階三本俸俸額，從150調升到160，從1萬9690調升至2萬380元，調升690元。警佐三階二本俸俸額，從160調升到170，從2萬380調升至2萬1065元，調升685元，以此類推。

親民黨團總召李鴻鈞指出，親民黨團幫基層警消人員爭取本俸俸額提升理由在第一線基層警消同仁工作壓力及危險性，非一般公務人員可比擬，警消的平均死亡年齡是69歲，比一般公務人員早10年死亡。且警消的工作升遷機會，與一般公務人員不同，基層有天花板存在。第三、基層警消年功俸俸額，已將近10年未調整。