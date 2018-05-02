大讚邱太三洗錢防制報告 賴清德：我以為賈伯斯再世

2018-05-02 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院長賴清德（中）上午出席「洗錢防制國家風險評估首部發表會」時，稱讚法務部長邱太三全心投入國家洗錢及資恐風險評估報告。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

為爭取亞太洗錢防制組織（APG）今年11月的第三輪相互評鑑過關，行政院洗錢防制辦公室今天發表首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」，行政院長賴清德致詞時，稱讚法務部長邱太三對這份國家級評估報告全心全力投入。賴說，看到邱太三的簡報，「我以為是賈伯斯再世，用發表iPhone的精神，跟國人呈現報告書的重要性」。

賴清德、邱太三、行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲、金管會主委顧立雄等官員，今天出席國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會。

評估報告指出，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪有8大類型，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪。邱太三簡報時提及，「高度威脅」的犯罪則是智慧財產犯罪，賴清德說，這9個就是目前台灣在洗錢防制上的「弱點」，也是政府積極在打擊的犯罪作為。

邱太三表示，這份報告書將在2021年再更新，未來每3到5年會看整體國際趨勢、犯罪態樣，針對特定部門及犯罪型態檢視、更新。

賴清德表示，他要特別感謝邱太三全心全力的投入，「剛剛看他的簡報，可以看到他投入的程度。我剛剛坐在那裡，我以為是賈伯斯再世，用發表iPhone的精神，跟國人呈現報告書的重要性。」引發現場一陣掌聲笑聲。