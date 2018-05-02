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獨／吳茂昆瞞學校以公司名義申請專利 東華毫無紀錄

2018-05-02 12:43聯合報 記者王彩鸝彭宣雅林良齊╱即時報導

吳茂昆。記者陳正興／攝影
吳茂昆。記者陳正興／攝影
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據熟悉智財權學者從世界智財組織PCT資料庫查詢，發現教育部長吳茂昆所屬的美國師沛恩公司，早在2015年1月21日就以東華大學綬草研發成果，向美國提出專案申請案，當時吳茂昆仍是東華大學校長。東華大學校長趙涵捷今天表示，遍查紀錄，沒看到相關資料，詢問同仁也沒有人知道，「歡迎全校同仁知情的可以告訴我」。

據PCT資料庫資料看到，在2015年1月該項研發成果申請美國臨時專利申請案(provisional application)，就用美國師沛恩公司作為申請人。

吳茂昆在美國開公司、赴大陸申請專利4月23日被揭露後，他在立法院答詢、後來發新聞稿澄清都指出，因為台灣並非PCT國際組織會員國，必須透過大陸申請，才決定在美成立公司，若專利申請過，會轉回給東華大學。但東華大學經過8、9天清查，翻遍校內所有資料，完全找不到相關紀錄，學校也沒有同仁知道。

趙涵捷表示，目前學校就針對公司有無侵權一事，如果當初要去申請專利無論要向學校申請經費與否都要向學校申請，但目前完全沒有書面紀錄，學校會請美國師沛恩負責人歐陽彥堂說明。

他再次強調，教授到外面申請專利，無論要否向學校申請經費，都要向學校申請。

吳茂昆之前曾多次澄清，美國師沛恩公司負責人是歐陽彥堂，自己只是發明人。但吳茂昆任東華大學校長時，學校與歐陽彥堂擔任董事長的華思科技公司有產學合作關係，華思科技還入駐東華新創園區，辦公室登記在花蓮市華西路123號(東華創新研究園區)，但撥打官網提供的電話，華思科技在花蓮的電話已經無人接聽。

求證東華大學新創中心管理中心，工作人員明確表示，華思科技「已經退租了」，至於何時退租並不清楚，至少有一兩年了。東華大學研發長辦公室人員則表示，無法對外發言。

華思科技官方網站寫著，是一家新創的公司，緣起於趨勢科技創辦人張明正先生與東華大學校長吳茂昆院士築夢創新東台灣的願景。在科技產業與人才西移的當時， 希望能在台灣深耕智慧科技產能，把優異的人才留在台灣。這家公司的合作夥伴個個來頭很大，學術界涵蓋中央研究院、台灣大學和東華大學。

2015年1月21日是臨時申請案日期。圖／擷取自世界智財組織PCT資料庫
2015年1月21日是臨時申請案日期。圖／擷取自世界智財組織PCT資料庫
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吳茂昆校長任期與專利申請時間序。資料來源／記者調查所得 製表／王彩鸝
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東華大學吳茂昆專利

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