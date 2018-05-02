獨／吳茂昆瞞學校以公司名義申請專利 東華毫無紀錄

吳茂昆。記者陳正興／攝影 分享 facebook 據熟悉智財權學者從世界智財組織PCT資料庫查詢，發現教育部長吳茂昆所屬的美國師沛恩公司，早在2015年1月21日就以東華大學綬草研發成果，向美國提出專案申請案，當時吳茂昆仍是東華大學校長。東華大學校長趙涵捷今天表示，遍查紀錄，沒看到相關資料，詢問同仁也沒有人知道，「歡迎全校同仁知情的可以告訴我」。

據PCT資料庫資料看到，在2015年1月該項研發成果申請美國臨時專利申請案(provisional application)，就用美國師沛恩公司作為申請人。

吳茂昆在美國開公司、赴大陸申請專利4月23日被揭露後，他在立法院答詢、後來發新聞稿澄清都指出，因為台灣並非PCT國際組織會員國，必須透過大陸申請，才決定在美成立公司，若專利申請過，會轉回給東華大學。但東華大學經過8、9天清查，翻遍校內所有資料，完全找不到相關紀錄，學校也沒有同仁知道。

趙涵捷表示，目前學校就針對公司有無侵權一事，如果當初要去申請專利無論要向學校申請經費與否都要向學校申請，但目前完全沒有書面紀錄，學校會請美國師沛恩負責人歐陽彥堂說明。

他再次強調，教授到外面申請專利，無論要否向學校申請經費，都要向學校申請。

吳茂昆之前曾多次澄清，美國師沛恩公司負責人是歐陽彥堂，自己只是發明人。但吳茂昆任東華大學校長時，學校與歐陽彥堂擔任董事長的華思科技公司有產學合作關係，華思科技還入駐東華新創園區，辦公室登記在花蓮市華西路123號(東華創新研究園區)，但撥打官網提供的電話，華思科技在花蓮的電話已經無人接聽。

求證東華大學新創中心管理中心，工作人員明確表示，華思科技「已經退租了」，至於何時退租並不清楚，至少有一兩年了。東華大學研發長辦公室人員則表示，無法對外發言。