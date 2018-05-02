台灣9個洗錢與資恐防制弱點 賴清德：政府積極打擊

2018-05-02 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院長賴清德（中）上午在行政院發言人徐國勇（左起）、金管會主委顧立雄、法務部長邱太三與法務部政務次長暨行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲陪同下，出席「洗錢防制國家風險評估首部發表會」。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

為爭取亞太洗錢防制組織（APG）今年11月的第三輪相互評鑑過關，行政院洗錢防制辦公室今天發表首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」。這份報告指出，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪有8大類型，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪。行政院長賴清德、法務部長邱太三補充，第9個類型則是經濟智慧財產權犯罪。

評估報告指出，較容易被利用於洗錢、資恐的行業或部門，包括被評為「非常高弱點」的本國銀行以及國際金融業務分行（OBU）。「高度弱點」則包括國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在台分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司（OIU）、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投合等行業。

在資訊透明度不足部分，評估報告指出，公司組織以「非公開發行公司」的股份有限公司，及有限公司風險較高，信託則以境外信託風險較高。資恐威脅方面，台灣屬於低度風險；非營利組織以人民團體、全國性宗教財團法人、社會福利慈善類財團法人等三種類型，有潛在資恐低度風險。

台灣在1997年以創始會員國的身分，加入亞太洗錢防制組織，2007年評鑑，台灣被列為「一般追蹤名單」，2011年落入「加強追蹤名單」，2014年第二輪相互評鑑，仍被列為「過渡追蹤」過渡追蹤程序的追蹤國家。

賴清德說，這段時間的確發生幾個問題，特別是台灣的海外分行在法遵方面做得不夠，受到當地金融監理單位的罰款，且罰款金額蠻高。他說，從前院長林全到他任內，提出幾項具體作法，包括成立洗錢防制辦公室、重新修正洗錢防制法、修訂資恐防制法及制定國際刑事司法互助法要與國際接軌等，要求金融單位加強遵守金融規範，今天也公布國家評估報告書。

賴清德說，9個目前台灣在洗錢防制上的「弱點」，也是政府積極在打擊的犯罪作為。他強調，這是台灣第一份國家級的洗錢及資恐風險評估報告書，目標是要解決洗錢與資恐犯罪，後續也必然會有其他的國家級報告書提出。這次的做法，可提供政府未來制定另外一個層面報告書的參考。