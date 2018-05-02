台灣9個洗錢與資恐防制弱點 賴清德：政府積極打擊
為爭取亞太洗錢防制組織（APG）今年11月的第三輪相互評鑑過關，行政院洗錢防制辦公室今天發表首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」。這份報告指出，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪有8大類型，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪。行政院長賴清德、法務部長邱太三補充，第9個類型則是經濟智慧財產權犯罪。
評估報告指出，較容易被利用於洗錢、資恐的行業或部門，包括被評為「非常高弱點」的本國銀行以及國際金融業務分行（OBU）。「高度弱點」則包括國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在台分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司（OIU）、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投合等行業。
在資訊透明度不足部分，評估報告指出，公司組織以「非公開發行公司」的股份有限公司，及有限公司風險較高，信託則以境外信託風險較高。資恐威脅方面，台灣屬於低度風險；非營利組織以人民團體、全國性宗教財團法人、社會福利慈善類財團法人等三種類型，有潛在資恐低度風險。
台灣在1997年以創始會員國的身分，加入亞太洗錢防制組織，2007年評鑑，台灣被列為「一般追蹤名單」，2011年落入「加強追蹤名單」，2014年第二輪相互評鑑，仍被列為「過渡追蹤」過渡追蹤程序的追蹤國家。
賴清德說，這段時間的確發生幾個問題，特別是台灣的海外分行在法遵方面做得不夠，受到當地金融監理單位的罰款，且罰款金額蠻高。他說，從前院長林全到他任內，提出幾項具體作法，包括成立洗錢防制辦公室、重新修正洗錢防制法、修訂資恐防制法及制定國際刑事司法互助法要與國際接軌等，要求金融單位加強遵守金融規範，今天也公布國家評估報告書。
賴清德說，9個目前台灣在洗錢防制上的「弱點」，也是政府積極在打擊的犯罪作為。他強調，這是台灣第一份國家級的洗錢及資恐風險評估報告書，目標是要解決洗錢與資恐犯罪，後續也必然會有其他的國家級報告書提出。這次的做法，可提供政府未來制定另外一個層面報告書的參考。
留言