軍改公聽會好冷清 八百壯士到哪去了？

2018-05-02 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會國民黨召委呂玉玲今安排公聽會並開放旁聽，但現場僅「台灣退伍軍人權益保障會」4人出席，場面冷清。記者劉宛琳／攝影 分享 facebook

退伍軍人上周抗議軍改引發流血衝突，立法院外交及國防委員會國民黨召委呂玉玲今再度安排公聽會並開放旁聽，讓各界充分表達意見。不過，上周抗議公聽會只有一輪又不開放旁聽，無法讓他們充分發言的八百壯士等退伍軍人團體，今天卻僅「台灣退伍軍人權益保障會」4個人出席，場面冷清。

八百壯士等退伍軍人團體，上周三不滿民進黨召委王定宇安排的軍改公聽會只開放一輪發言，又不讓退伍軍團體入內旁聽，下午號召抗爭衝破立法院大門拒馬防線，數度與警方、媒體爆發流血衝突。

本周由國民黨召委安排公聽會，並開放二、三輪發言及旁聽，但卻僅有一個反軍改團體代表出席，比發言人數及媒體記者還要少，相較上周劍拔奴張的場面冷清不少。

八百壯士副指揮官吳斯懷出席發言表示，國家現正面臨嚴峻的兩岸及國際情勢，需要強而有力的國軍才能確保國家安全，如今蔡政府推動軍改，將造成軍心士氣不穩定。吳斯懷並指，若將來遇到戰爭時，蔡政府要這些被砍除年金的人上戰場，能期待他們為國犧牲嗎？

吳斯懷也質疑，國防部日前公布的財務分析報告數據不精準，軍改不符公平正義，根本就是在操作階級對立。八百壯士支持「現役先行、退役暫緩」，逐條審查時應好好商議。

陸軍官校第45期代表嚴家興表示，他全家都是職業軍人，長兄是空軍官校畢業，而他自己在民國77年閱兵大典前，演訓時戰機失事受傷，78年他的右眼已經完全看不到，這段期間他在外島馬祖南竿擔任營長、指揮官，返台後到三總檢查，國防部經過三總評定給予二等公殘撫卹10年，他熬到85年服務滿20年才符合政府給予退休俸的資格，92年他的左眼也完全看不到，此時起他的人生都是依靠摸索來生活。

嚴家興難過的說，治療眼睛要900萬，但他連9萬都拿不出來，還要照顧98歲老母親，「我今年68歲，我還要摸索多久？」希望政府在軍人年改上，能考慮基層生活，並了解所有情形再來決定軍改內容， 並重視軍人傷殘的弱勢族群和家庭的生存權。