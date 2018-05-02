反吳運動擴大 南投縣教育產業工會要求吳茂昆下台

2018-05-02 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



台大校長遴選拔管事件，反對教育部長吳茂昆的聲音也在教育界擴散，南投縣教育產業工會今天上午發新聞稿，認為吳茂昆歷來爭議和上任後的言行，是「公私不分、充斥爭議，甚至狂言認為自己從不犯錯」都讓基層教育人員無法信服，為了孩子的未來，他們無法接受這樣一位教育部長。

南投縣教育產業工會理事長歐弘堡發出的新聞稿，也提出兩點要求：一、府院對錯誤任用吳茂昆並引起紛擾向全國人民致歉。 二、教育部長吳茂昆即日起立即下台，請行政院另覓具有社會信任基礎，能夠帶領台灣教育的新任部長。

南投縣教育產業工會表示，三個多月來，因為台大校長遴選爭議，社會陷入分歧對立，教育部長潘文忠因此去職，接任的吳茂昆部長在第一時間反而成為新的風暴中心，負面聲浪洶湧的教育部長，史上僅見。

工會認為，台大校長遴選程序引發爭議可以讓公眾繼續對話，但吳茂昆先生歷來爭議與上任後的言行，顯然都已不適格繼續擔任教育部長。社會認知的教育部長，會是謙和有禮、具有人文素養與高度社會關懷的部長，更應該是勇於反省、公私分明、願意帶領教育人員實踐教育理想的部長。

但簡單檢視吳茂昆部長歷來被指控的爭議，一時片刻恐怕難以釐清，但用最低限標準看待兼職案、監守自盜專利案、溢領自肥案，都無法讓人信服，吳茂昆領導的教育部，在備受基層質疑的氛圍下施政，教育行政公信力也將大打折扣，為了教育的長遠發展和孩子教育的未來，無法接受這樣一位教育部長。

他們也呼籲全國教育人員，不分學校層級、不分工作崗位，一致性採取以下不合作行動，「不接受、不忍受、不配合」由吳茂昆領導的教育部，以表達對吳茂昆部長的不信任，對台灣教育的擔憂。