自來水外交有成 郭俊銘：印度有5淨水廠等我們去做

2018-05-02 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台灣自來水公司董事郭俊銘今年以來走訪印度、印尼、菲賓律和越南等新南向國家，積極地想把台水優秀的水處理技術輸出。他上午透露，印度已有至少5座淨水廠等著台水去做，其他印尼等國也有案子，就等水公司成立轉投資公司就可以接案執行。

除了他親自赴印度考察，日前他也邀請了印度的州議員來訪，參觀台水的各項設施。參訪中，印度州議員等人對於台水具有高超的水處理能力，都大為驚訝，並認為將有助於印度改善水資源利用。

郭俊銘向他們指出，台水所有的設備都是台灣製造，軟體也是台灣開發，全世界沒有幾個國家能做到這個水準，全亞洲也只有日本跟我們實力相當。

他指出，未來台水的接案方式就是以新南向政策推動的ODA（政府開發援助）模式進行，所有的貸款都需要雙方政府做還款擔保，且基本上只做公共工程相關建設，日本、韓國以及中國大陸早就推行多年。

水公司也希望外交部、經濟部、財團法人國際合作發展基金會能努力協調建立雙方政府的貸款保證還款協議架構，讓貸款能確保償還。