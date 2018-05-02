親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多明尼加斷邦交
油價設緩漲機制
水保區居民辛酸
五一勞工爭權益
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合
合康雲極

獨／教育部說謊鐵證在這！ 郭旭崧也任薪酬委員

今年稅制六大改革 圖解基本生活費不課稅

自來水外交有成 郭俊銘：印度有5淨水廠等我們去做

2018-05-02 11:24聯合報 記者黃寅╱即時報導

台灣自來水公司董事郭俊銘今年以來走訪印度、印尼、菲賓律和越南等新南向國家，積極地想把台水優秀的水處理技術輸出。他上午透露，印度已有至少5座淨水廠等著台水去做，其他印尼等國也有案子，就等水公司成立轉投資公司就可以接案執行。

除了他親自赴印度考察，日前他也邀請了印度的州議員來訪，參觀台水的各項設施。參訪中，印度州議員等人對於台水具有高超的水處理能力，都大為驚訝，並認為將有助於印度改善水資源利用。

郭俊銘向他們指出，台水所有的設備都是台灣製造，軟體也是台灣開發，全世界沒有幾個國家能做到這個水準，全亞洲也只有日本跟我們實力相當。

他指出，未來台水的接案方式就是以新南向政策推動的ODA（政府開發援助）模式進行，所有的貸款都需要雙方政府做還款擔保，且基本上只做公共工程相關建設，日本、韓國以及中國大陸早就推行多年。

水公司也希望外交部、經濟部、財團法人國際合作發展基金會能努力協調建立雙方政府的貸款保證還款協議架構，讓貸款能確保償還。

郭俊銘說，水公司若替印度興建1座淨水廠，工程經費約要5億元，這項技術若能輸出，不僅為台灣帶來海外公共工程商機和經濟收益，也算是台灣的一種新的外交模式。

台灣自來水公司董事長郭俊銘（右二）接待印度來訪的州議員等人，雙方互動熱絡。圖／郭...
台灣自來水公司董事長郭俊銘（右二）接待印度來訪的州議員等人，雙方互動熱絡。圖／郭俊銘提供
分享
台灣自來水公司董事長郭俊銘（左三）帶領印度來訪的州議員等人參訪台水的淨水設施，了...
台灣自來水公司董事長郭俊銘（左三）帶領印度來訪的州議員等人參訪台水的淨水設施，了解台水的水處理能力。圖／郭俊銘提供
分享

印度

相關新聞

藍軍改版該修的沒修？ 藍委：八百壯士自己負責

2018-05-02 11:12

陳師孟查諷扁劇 慶啟人遞狀28監委申請迴避

2018-05-02 00:44

吳思瑤被爆秘戀義築金城武 男方9天內5度直搗香閨

2018-05-02 09:42

大讚邱太三洗錢防制報告 賴清德：我以為賈伯斯再世

2018-05-02 12:54

台灣9個洗錢與資恐防制弱點 賴清德：政府積極打擊

2018-05-02 12:28

軍改公聽會好冷清 八百壯士到哪去了？

2018-05-02 12:10

砲轟時代力量 孫大千：有一種政黨叫「嘴砲黨」

2018-05-02 11:17

親民黨開記者會 籲提高基層警消待遇

2018-05-02 10:38

國土新秩序 內政部宣示6變革

2018-05-02 00:18

璩美鳳要參加餐會 扁說要報警

2018-05-02 00:11

葉俊榮到前線為基層員警加油 勤務簿寫「好棒」

2018-05-01 20:40

影／《龍介台語小教室》有喙說別人 無喙說家己

2018-05-01 18:15

陳師孟查扁案踢鐵板！慶啟人遞狀給29監委申請迴避

2018-05-01 18:14

【龍介直播】拔管猶如北洋政府 多明尼加斷交兩岸無解？

2018-05-01 15:20

璩美鳳要去感恩餐會握扁手 勇哥：非常嚴重的國安危機

2018-05-01 14:28

鼓勵企業加薪 蔡總統：政府續推具體對策

2018-05-01 14:05

若廢省諮議會會慶預算 高育仁：將募款舉辦

2018-05-01 13:40

國土使用6變革 輔導農地違規工廠轉型

2018-05-01 13:30

陳水扁提出席餐會申請 中監：審議評估中

2018-05-01 13:16

蔡英文昔競選總統 吳茂昆任顧問、陪行程

2018-05-01 12:30

多明尼加斷交 總統見吉國大使備感友邦支持

2018-05-01 12:23

全國國土計畫公告實施 6年後「國土計畫法」上路

2018-05-01 12:12

蘭嶼核廢料貯存場遷場規劃延宕 監委要查

2018-05-01 11:39

賴清德說勞工收入提高 孫大千：我們活在同個台灣？

2018-05-01 08:42
看更多

熱門文章

洪孟楷批蔡英文：斷交也不提中華民國 史上最爛外交總統

2018-05-01 14:58

勞工平均薪資近5萬？ 賴揆提數據讓網友都道歉了

2018-05-02 10:45

璩美鳳要去感恩餐會握扁手 勇哥：非常嚴重的國安危機

2018-05-01 14:28

國民黨台北市長初選 五度參選的丁守中勝出

2018-05-02 10:40

陳師孟查扁案踢鐵板！慶啟人遞狀給29監委申請迴避

2018-05-01 18:14

高國華宣布參選台北市長 綠議員酸：在KTV寫文嗎

2018-05-02 10:19

台多斷交是遭中打壓？孫大千：小英連這句話都容不下 何必討拍？

2018-05-02 08:14

多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著

2018-05-01 22:41

陳師孟查諷扁劇 慶啟人遞狀28監委申請迴避

2018-05-02 00:44

陳水扁：我8年斷9個邦交國增3個 蔡英文2年斷3個

2018-05-02 09:16

護翡翠水庫30年 8成坪林人沒自來水

2018-05-01 23:54

吳思瑤被爆秘戀義築金城武 男方9天內5度直搗香閨

2018-05-02 09:42

真金換絕情 那些拿到錢馬上斷交的邦交國

2018-05-02 08:00

外交部召見抗議 多明尼加大使以個人身分道歉

2018-05-01 13:30

新聞眼／外交凌遲 中共更不留情面

2018-05-02 00:26

台多斷交 吳鳳：跟其他斷交國一樣 拿錢就Bye

2018-05-01 14:29

陸挖台友邦 學者：會讓中華民國概念漸消失

2018-05-01 15:01

蔡總統：外面壓力再大 我們都不會屈服

2018-05-01 17:53

多明尼加斷交 三台企警戒

2018-05-02 01:03

張善政對抗天牛農損 靠太太的絲襪

2018-05-02 07:34

大陸挖走我邦交國 陳明通譴責：把兩岸的關係越推越遠

2018-05-01 17:12

民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我

2018-05-01 16:25

葉俊榮到前線為基層員警加油 勤務簿寫「好棒」

2018-05-01 20:40

王丹：中共又花錢買台灣邦交國 可見老狗玩不出新把戲

2018-05-02 06:57

難過斷交 多明尼加在台博士生：多角關係拉扯的結果

2018-05-01 14:50

媒體民調贏蘇貞昌20％ 侯友宜笑：票沒投下去前不是你的

2018-05-01 20:37

還在掃街口水戰？這個隱形戰場 才是超級吸票機…

2018-05-02 09:00

翡翠水庫空拍影像全曝光 見識台版千島湖之美

2018-05-02 10:02

璩美鳳要參加餐會 扁說要報警

2018-05-02 00:11

談兩岸統獨 李孟諺：台灣民眾不願接受對岸的政治制度

2018-05-01 13:57

政院要經部Hold住！油價設緩漲機制 最快下周公布

2018-05-01 23:38

影╱談民調落後侯友宜 蘇貞昌：新北若好選不會徵召我

2018-05-01 16:06

民調落後 蘇貞昌：新北好選就不會徵召我

2018-05-02 00:27

【龍介直播】拔管猶如北洋政府 多明尼加斷交兩岸無解？

2018-05-01 15:20

挖走邦交國多明尼加 陳明通譴責北京

2018-05-01 16:33

藍軍改版該修的沒修？ 藍委：八百壯士自己負責

2018-05-02 11:12

多明尼加「極不厚道」 斷交前1小時才通知我方

2018-05-01 13:09

多明尼加斷交 前外交官：邦交國是兩岸關係的寒暑表

2018-05-01 15:59

台多邦誼 難敵陸30億美元誘惑

2018-05-02 00:19

台多斷交 AIT： 改變現狀的行為無助於區域穩定

2018-05-01 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top