影／台北市長選戰 國民黨推丁守中PK柯文哲

2018-05-02 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 盧湘婕 ╱即時報導



國民黨今（2日）公布黨內台北市長初選民調以及揭曉參選人，結果由第五次挑戰的前立委丁守中勝出，在民進黨還沒提出人選之前，丁守中的唯一對手就是現任市長柯文哲，日前甚至有民調顯示，兩人支持度最近只差4%。

從政風格迥異的兩人，柯文哲不按牌理出牌，丁守中則是中規中矩，各有各的基本盤，再加上民進黨還沒有表態要自提人選還是繼續禮讓柯文哲，北市選情仍有變數。