親民黨開記者會 籲提高基層警消待遇

2018-05-02 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



桃園又傳出五名消防隊員在救火任務殉職，立院親民黨團今天舉行記者會，呼籲朝野立委能共同支持，提升基層警消的本俸俸額至，讓真正站在第一線為國家賣命的警消弟兄們，感受到政府及全體人民的支持。

總召李鴻鈞表示，在非戰爭的承平時期，警消人員所承擔的危險絕不下於軍人，工作壓力與負擔也相對較一般公務人員來得吃重。因此，除了強化警消人員之後勤裝備經費外，對於這些辛苦的第一線同仁也應該提升他們的待遇。

李鴻鈞指出，基層警消人員爭取本俸俸額提升，主要基於三大理由：

第一、第一線基層警消同仁工作壓力及危險性，非一般公務人員可以相比擬，警察人員的平均死亡年齡是69歲，比一般公務人員早10年死亡。且近10年來，因公傷亡的警察有8,244人、消防人員有1,502人，凸顯警消工作危險程度之高，有別於一般公務人員。其工作待遇之調整，自然也應該有不同的處理方式。

第二、警消的工作升遷機會與一般公務人員不同，基層警察同仁有天花板存在（警正四階），而高階警官位置少之又少，被形容為「避雷針」式的升遷圖，與一般公務人員金字塔形的設計也絕然不同。因此，基層警消同仁的本俸設計也應該有所差異。

第三、基層警消人員之年功俸俸額已將近十年未調整，上一次也是因為親民黨團的提案，以及朝野立委的共同努力下，才讓基層警消人員的最高年功俸俸額從450調升至500。而依據立法院當年（2007年）所通過之附帶決議，要求在兩年內應就警察人員人事條例之俸級表做合理調升，可是10年過去，行政院卻沒有提出任何的方案及規劃，因此親民黨團決定再次提案，除提高最高年功俸額到525外，進一步提高基層警消人員的本俸俸額。