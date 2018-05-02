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綠營今討論台北市長提名政策 柯P：先上工

2018-05-02 10:31聯合報 記者張世杰╱即時報導

年底九合一選戰開打，國民黨台北市長提名人將在今天（2日）揭曉，同時，民進黨選對會今天將開會討論今年台北市長提名政策；台北市長柯文哲今天出席南港里長市政座談會，會前媒體追問選舉相關議題，柯文哲僅表示「今天先上工」，隨後不發一語進入會場。

民進黨是否繼續禮讓柯文哲受注目，柯文哲今天前往南港區公所，出席「市長與里長市政座談會」，該行程會前未規劃媒體聯訪；不過，表訂9點開始的座談會，柯文哲遲到約10分鐘才現身、隨即簽到，現場媒體追問選舉相關議題，柯文哲僅撇頭看一下，表示「我們今天...先上工、先上工」，之後未多作回應，快步進入會場。

台北市長柯文哲今天出席南港里長市政座談會。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天出席南港里長市政座談會。記者張世杰／攝影
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柯文哲選舉民進黨

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