綠營今討論台北市長提名政策 柯P：先上工

相關新聞
國民黨台北市長初選 五度參選的丁守中勝出2018-05-02 10:40
高國華宣布參選台北市長 綠議員酸：在KTV寫文嗎2018-05-02 10:19
整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？2018-05-02 10:44
民調落後 蘇貞昌：新北好選就不會徵召我2018-05-02 00:27
丁守中代表國民黨迎戰柯文哲 北市府：把市政做好2018-05-02 10:55
丁守中獲提名 邱文祥：會不會晚了點？2018-05-02 11:17
北市長初選民調輸落敗 孫大千：此生最滿意的一場選舉2018-05-02 11:13
還在掃街口水戰？這個隱形戰場 才是超級吸票機…2018-05-02 09:00
綠今討論北市長怎提名 柯文哲「靜待通知」2018-05-02 00:39
民調逾半反深澳電廠 侯友宜：老縣長要好好了解民意2018-05-02 00:33
民進黨竹山鎮長 仍提名黃丹怡2018-05-01 23:55
盧秀燕團隊呼之欲出 餐敘改期耐人尋味2018-05-01 23:54
傳授拜票密技 侯友宜：頭髮剪短 更多時間拉票2018-05-01 23:38
媒體民調贏蘇貞昌20％ 侯友宜笑：票沒投下去前不是你的2018-05-01 20:37
對神明信用不可違逆諷蘇貞昌？ 侯友宜：沒其他意思2018-05-01 20:36
民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我2018-05-01 16:25
影╱談民調落後侯友宜 蘇貞昌：新北若好選不會徵召我2018-05-01 16:06
侯友宜民調領先 蘇貞昌：從最困難的開始2018-05-01 15:30
蘇貞昌邀新北立委餐敘 羅致政：未來全力配合輔選2018-05-01 15:12
民進黨明開選對會討論北市選戰 柯P：等候通知2018-05-01 11:45
民調5成8反深澳 侯友宜：老縣長該好好瞭解民意2018-05-01 09:38
近8成民進黨議員參選人 主張自推北市長人選2018-04-27 15:09
論壇／八百萬選民支持用負數票淘汰爛蘋果2018-04-25 16:36
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
洪孟楷批蔡英文：斷交也不提中華民國 史上最爛外交總統2018-05-01 14:58
璩美鳳要去感恩餐會握扁手 勇哥：非常嚴重的國安危機2018-05-01 14:28
陳師孟查扁案踢鐵板！慶啟人遞狀給29監委申請迴避2018-05-01 18:14
多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著2018-05-01 22:41
陳師孟查諷扁劇 慶啟人遞狀28監委申請迴避2018-05-02 00:44
國民黨台北市長初選 五度參選的丁守中勝出2018-05-02 10:40
真金換絕情 那些拿到錢馬上斷交的邦交國2018-05-02 08:00
護翡翠水庫30年 8成坪林人沒自來水2018-05-01 23:54
台多斷交是遭中打壓？孫大千：小英連這句話都容不下 何必討拍？2018-05-02 08:14
外交部召見抗議 多明尼加大使以個人身分道歉2018-05-01 13:30
陳水扁：我8年斷9個邦交國增3個 蔡英文2年斷3個2018-05-02 09:16
新聞眼／外交凌遲 中共更不留情面2018-05-02 00:26
高國華宣布參選台北市長 綠議員酸：在KTV寫文嗎2018-05-02 10:19
陸挖台友邦 學者：會讓中華民國概念漸消失2018-05-01 15:01
台多斷交 吳鳳：跟其他斷交國一樣 拿錢就Bye2018-05-01 14:29
知情人士：多明尼加不厚道 斷交前一小時才知會2018-05-01 11:22
【即時短評】大陸兩面手法 台灣民心將離更遠2018-05-01 11:24
吳思瑤被爆秘戀義築金城武 男方9天內5度直搗香閨2018-05-02 09:42
蔡英文昔競選總統 吳茂昆任顧問、陪行程2018-05-01 12:30
多明尼加感謝台灣 「社經現實迫使我們改變路線」2018-05-01 11:21
蔡總統：外面壓力再大 我們都不會屈服2018-05-01 17:53
勞工平均薪資近5萬？ 賴揆提數據讓網友都道歉了2018-05-02 10:45
多明尼加斷交 三台企警戒2018-05-02 01:03
大陸挖走我邦交國 陳明通譴責：把兩岸的關係越推越遠2018-05-01 17:12
多明尼加斷交 時力：維持現狀難破僵局 正名才有出路2018-05-01 12:06
張善政對抗天牛農損 靠太太的絲襪2018-05-02 07:34
葉俊榮到前線為基層員警加油 勤務簿寫「好棒」2018-05-01 20:40
難過斷交 多明尼加在台博士生：多角關係拉扯的結果2018-05-01 14:50
王丹：中共又花錢買台灣邦交國 可見老狗玩不出新把戲2018-05-02 06:57
媒體民調贏蘇貞昌20％ 侯友宜笑：票沒投下去前不是你的2018-05-01 20:37
民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我2018-05-01 16:25
還在掃街口水戰？這個隱形戰場 才是超級吸票機…2018-05-02 09:00
璩美鳳要參加餐會 扁說要報警2018-05-02 00:11
談兩岸統獨 李孟諺：台灣民眾不願接受對岸的政治制度2018-05-01 13:57
影╱談民調落後侯友宜 蘇貞昌：新北若好選不會徵召我2018-05-01 16:06
政院要經部Hold住！油價設緩漲機制 最快下周公布2018-05-01 23:38
【龍介直播】拔管猶如北洋政府 多明尼加斷交兩岸無解？2018-05-01 15:20
日媒：中國外交施壓 蔡英文上任後連失3邦交國2018-05-01 12:09
民調落後 蘇貞昌：新北好選就不會徵召我2018-05-02 00:27
挖走邦交國多明尼加 陳明通譴責北京2018-05-01 16:33
留言