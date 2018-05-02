突破外交困境 藍委馬文君：癥結點在兩岸關係

2018-05-02 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



我國友邦多明尼加將與中國建交，成為蔡政府上任以來第三個與台灣斷交的邦交國，外交情勢越發嚴峻。國民黨立委馬文君表示，台灣的外交是否能突破困境，癥結點在於兩岸關係，因此若不適度改善，必然會有骨牌效應。

馬文君並表示，南北韓的外交情勢更是一度箭在弦上，不過日前兩韓在「文金會」上互相釋出善意，蔡政府也應該去思考，是否兩岸能重啟談話？還是只能以對立方式互動？不能總在美國、日本等大國委曲求全，讓台灣更加沒有尊嚴。

時代力量黨團總召徐永明表示，「維持現狀」的兩岸政策顯然已經走不下去，讓外界更擔心的是，對岸採取凌遲方式一一攻陷我國邦交國。中國也特別挑在蔡英文就任滿兩周年前出手，無疑施加壓力，斷交情況恐持續發生。因此時代力量認為，總統在520之前應該對兩岸關係有新宣示，突破「維持現狀」外交僵局。

時代力量發言人李兆立則說，就算憲改未啟動，中國還是處處打壓台灣國際空間，持續搶奪我國邦交國，也因此希望民進黨能盡速召開修憲會議，履行承諾，推動制憲正名，使台灣國家正常化、兩岸關係國際化。

對於多明尼加與我國斷交，是中國在520前施壓說法，蔡適應表示，他不認為與多明尼加斷交事件有關連性，僅是時間點接近，不要扯為一談。另外，因中華民國國號在國際上屢屢受打壓，的確有不少人提出制憲正名，加上中國的政治性干預，更加催化此想法。不過制憲正名涉及國家重大政策改變，總統蔡英文應還是會循過去維持現狀主張，不會有太大變動。