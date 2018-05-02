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學術良知與大學自主記者會

2018-05-02 10:15聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

東吳大學前校長劉源俊(左起),台大心理系榮譽教授黃光國,台大前校長孫震,華梵大學前校長朱建民等人上午舉行學術良知與大學自主記者會，批評吳茂昆沒有資格當教育部長，拔管也沒有正當性。

東吳大學前校長劉源俊(左起),台大心理系榮譽教授黃光國,台大前校長孫震,華梵大學...
東吳大學前校長劉源俊(左起),台大心理系榮譽教授黃光國,台大前校長孫震,華梵大學前校長朱建民等人上午舉行學術良知與大學自主記者會，批評吳茂昆沒有資格當教育部長，拔管也沒有正當性。記者邱德祥/攝影
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台大東吳大學教育部

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