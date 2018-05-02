吳思瑤被爆秘戀義築金城武 男方9天內5度直搗香閨

2018-05-02 09:42 聯合新聞網 綜合報導



民進黨立委吳思瑤踏入政壇10餘年，除多年前與國民黨已婚議員吳志剛曾傳出緋聞外，感情世界是一片空白，坦言因社會對政治人物觀感不佳的原因，使她對感情有些卻步。然而近日週刊直擊吳思瑤與台灣義築協會副理事長、號稱「義築金城武」的楊詩弘往來密切，楊詩弘9天內5度前往吳思瑤住處，吳思瑤17日更與楊家親友聚餐，可見兩人關係匪淺。

吳思瑤日前因參與民進黨立委姚文智發起的反柯文哲大遊行被批「牆頭草」，網友指責她2年前立委選舉時找來柯文哲為自己站台，如今卻忘恩負義反柯，引發網友撻伐。但吳思瑤強調參與遊行是為了守住台灣價值，不代表就是反柯。

民進黨立委吳思瑤參加反柯遊行，遭批忘恩負義。圖／本報系資料照 分享 facebook

雖因參與遊行惹議，但吳思瑤的感情世界似乎稍有起色。根據《周刊王》報導，吳思瑤被目擊與國立臺北科技大學建築系助理教授、台灣義築協會副理事長楊詩弘往來密切，3月9日至17日短短9天內吳思瑤不僅與楊家親友餐敘，楊詩弘更5度前往吳思瑤住處，另外記者發現兩人汽車車牌號碼都恰好是吳思瑤生日「0528」，兩人關係讓人霧裡看花。

吳思瑤與楊詩弘兩人臉書交流並無特別頻繁，但吳思瑤2年前參與立委選舉時，楊詩弘特意貼文支持，並寫下「妳是一個不一樣的政治人物」，巧合的是吳思瑤近來接受媒體訪問時，除了提及自己閒暇時最愛集藝術之大成的建築，還坦言理想的另一半會說出「我太太吳思瑤是政治工作者，但她不一樣」。

吳思瑤對此回應「我都40歲了，我有交朋友的自由，謝謝大家關心」，並表示自己會與楊家親友聚餐是因為她長期關注建築改革、《採購法》等議題，而楊詩弘父親是建築圈專業人士，因此才會向他請教相關問題。對於兩人車牌暗藏真愛號碼一事，她表示不清楚楊詩弘為何會與她撞號，但也謝謝記者關心，開玩笑回應「你們要是害我嫁不出去就完蛋了啦」。