親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多明尼加斷邦交
油價設緩漲機制
水保區居民辛酸
五一勞工爭權益
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合
合康雲極

評／鼓勵更多技職生參加技能競賽，然後呢？

MLB／震撼彈？ 美媒爆料一朗打完本周就退休

台多斷交是遭中打壓？孫大千：小英連這句話都容不下 何必討拍？

2018-05-02 08:14聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委孫大千表示，多明尼加這種邦交國可有可無，斷交只不過是替台灣人民省下一筆無謂的開銷。不過，多明尼加的斷交只是再一次的證明一件事情，就是「以民進黨的論述，根本不可能維持國民黨執政時期的兩岸現狀」。

孫大千表示，國民黨執政8年期間，以「九二共識，一中各表」8個字成功的達成了兩岸「外交休兵」的默契，也維持了兩岸之間穩定交流的現狀。更重要的是，「台灣並沒有被任何人賣掉」。

但孫大千說，可惜，自從蔡英文就職以來，在兩岸論述上不願意延續國民黨的路線，刻意模糊擺爛，連柯文哲的一句「兩岸一家親」都容不下，今天兩岸關係的急凍和外交領域的對抗，早已在意料之中吧？又何必在這裡惺惺作態來「討拍」呢？

孫大千指出，事實上，民進黨從背離國民黨所建立的兩岸雙贏架構的那一刻起，早就已經片面改變兩岸的和平現狀，不管蔡英文和賴清德究竟是「誠實的台獨」？或是「務實的台獨」？現在就應該要勇敢的承擔責任，面對後果。

孫大千表示，兩岸關係何去何從？是合作或是對抗？蔡英文應該面對人民做一個清楚的交代。而不是每天找一堆各式各樣的單位去做民調，問大家「願不願意與中國大陸一戰？」

孫大千國民黨蔡英文

相關新聞

陳水扁：我8年斷9個邦交國增3個 蔡英文2年斷3個

2018-05-02 09:16

台多邦誼 難敵陸30億美元誘惑

2018-05-02 00:19

新聞眼／外交凌遲 中共更不留情面

2018-05-02 00:26

真金換絕情 那些拿到錢馬上斷交的邦交國

2018-05-02 08:00

王丹：中共又花錢買台灣邦交國 可見老狗玩不出新把戲

2018-05-02 06:57

台多斷交 美國務院：敦促中方恢復對話

2018-05-02 06:34

多明尼加斷交 三台企警戒

2018-05-02 01:03

王毅：多明尼加承認一中

2018-05-02 00:32

學者觀點／寄望美國？穩固邦交要回到兩岸關係

2018-05-02 00:30

我敦睦艦隊離開多國才10天 外交成泡影

2018-05-02 00:21

多明尼加與我斷交 我邦交國剩19個

2018-05-01 23:35

多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著

2018-05-01 22:41

學者：穩固邦交還是要回到兩岸關係上

2018-05-01 22:14

多中建交 卜睿哲：應是陸擔憂美台關係引起

2018-05-01 22:12

多台斷交之際接見美眾議員 蘇嘉全：最難風雨故人來

2018-05-01 19:18

斷交惡夢重演 中國拿外交當利器 屢屢刺痛台灣

2018-05-01 18:47

蔡總統：外面壓力再大 我們都不會屈服

2018-05-01 17:53

大陸挖走我邦交國 陳明通譴責：把兩岸的關係越推越遠

2018-05-01 17:12

多國駐中代表：6年前就決定要和大陸建交

2018-05-01 16:41

多明尼加斷交 前外交官：邦交國是兩岸關係的寒暑表

2018-05-01 15:59

環時社評：台灣丟多明尼加 離零邦交又近一步

2018-05-01 15:28

台多斷交 AIT： 改變現狀的行為無助於區域穩定

2018-05-01 15:15

陸挖台友邦 學者：會讓中華民國概念漸消失

2018-05-01 15:01

多明尼加台僑將到大使館 以行動表達對政府支援

2018-05-01 15:00

洪孟楷批蔡英文：斷交也不提中華民國 史上最爛外交總統

2018-05-01 14:58

難過斷交 多明尼加在台博士生：多角關係拉扯的結果

2018-05-01 14:50

影／多明尼加無預警和陸建交 外交部緊急宣布斷交

2018-05-01 14:42

台多斷交 吳鳳：跟其他斷交國一樣 拿錢就Bye

2018-05-01 14:29

挖多明尼加破壞兩岸現狀 民進黨批北京不負責任

2018-05-01 14:28

多明尼加斷交 民進黨：北京片面改變現狀 不負責任

2018-05-01 14:01

邦交國剩1字頭！多明尼加閃電斷交非首例

2018-05-01 13:50

外交部召見抗議 多明尼加大使以個人身分道歉

2018-05-01 13:30

多明尼加與我斷交 邦交國剩19個

2018-05-01 13:25

專家：印度不受中國壓力 將繼續與台發展關係

2018-05-01 13:24

黨政人士：中多建交是壞劇本 將升高美中在拉美角力

2018-05-01 13:21

冷眼集／殘酷外交現實如擋不住的骨牌

2018-05-01 13:15

2月 台灣才砸7千多萬 送多明尼加軍備

2018-05-01 13:14

國台辦：中多建交 大勢所趨

2018-05-01 13:13

多明尼加：現實迫使改變路線

2018-05-01 13:12
看更多

熱門文章

洪孟楷批蔡英文：斷交也不提中華民國 史上最爛外交總統

2018-05-01 14:58

璩美鳳要去感恩餐會握扁手 勇哥：非常嚴重的國安危機

2018-05-01 14:28

陳師孟查扁案踢鐵板！慶啟人遞狀給29監委申請迴避

2018-05-01 18:14

多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著

2018-05-01 22:41

多明尼加與我斷交 邦交國剩19個

2018-05-01 13:25

陳師孟查諷扁劇 慶啟人遞狀28監委申請迴避

2018-05-02 00:44

外交部召見抗議 多明尼加大使以個人身分道歉

2018-05-01 13:30

新聞眼／外交凌遲 中共更不留情面

2018-05-02 00:26

真金換絕情 那些拿到錢馬上斷交的邦交國

2018-05-02 08:00

陸挖台友邦 學者：會讓中華民國概念漸消失

2018-05-01 15:01

台多斷交 吳鳳：跟其他斷交國一樣 拿錢就Bye

2018-05-01 14:29

護翡翠水庫30年 8成坪林人沒自來水

2018-05-01 23:54

多明尼加與大陸建交 王定宇：30億美元才是真相

2018-05-01 09:43

知情人士：多明尼加不厚道 斷交前一小時才知會

2018-05-01 11:22

蔡英文昔競選總統 吳茂昆任顧問、陪行程

2018-05-01 12:30

【即時短評】大陸兩面手法 台灣民心將離更遠

2018-05-01 11:24

多明尼加感謝台灣 「社經現實迫使我們改變路線」

2018-05-01 11:21

蔡總統：外面壓力再大 我們都不會屈服

2018-05-01 17:53

蔡總統重批：「中國」實質破壞兩岸現狀

2018-05-01 10:59

大陸挖走我邦交國 陳明通譴責：把兩岸的關係越推越遠

2018-05-01 17:12

多明尼加斷交 時力：維持現狀難破僵局 正名才有出路

2018-05-01 12:06

難過斷交 多明尼加在台博士生：多角關係拉扯的結果

2018-05-01 14:50

葉俊榮到前線為基層員警加油 勤務簿寫「好棒」

2018-05-01 20:40

媒體民調贏蘇貞昌20％ 侯友宜笑：票沒投下去前不是你的

2018-05-01 20:37

多明尼加斷交 三台企警戒

2018-05-02 01:03

民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我

2018-05-01 16:25

王丹：中共又花錢買台灣邦交國 可見老狗玩不出新把戲

2018-05-02 06:57

張善政對抗天牛農損 靠太太的絲襪

2018-05-02 07:34

多明尼加與我斷交 總統府：絕不會在北京壓力下低頭

2018-05-01 09:35

談兩岸統獨 李孟諺：台灣民眾不願接受對岸的政治制度

2018-05-01 13:57

璩美鳳要參加餐會 扁說要報警

2018-05-02 00:11

影╱談民調落後侯友宜 蘇貞昌：新北若好選不會徵召我

2018-05-01 16:06

台多斷交是遭中打壓？孫大千：小英連這句話都容不下 何必討拍？

2018-05-02 08:14

【龍介直播】拔管猶如北洋政府 多明尼加斷交兩岸無解？

2018-05-01 15:20

【重磅快評】從兩韓和解 看台灣的外交困境

2018-05-01 10:07

日媒：中國外交施壓 蔡英文上任後連失3邦交國

2018-05-01 12:09

挖走邦交國多明尼加 陳明通譴責北京

2018-05-01 16:33

斷交了 還是認識一下那年我們金援過的多明尼加

2018-05-01 11:01

政院要經部Hold住！油價設緩漲機制 最快下周公布

2018-05-01 23:38

多明尼加「極不厚道」 斷交前1小時才通知我方

2018-05-01 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top