台多斷交是遭中打壓？孫大千：小英連這句話都容不下 何必討拍？

2018-05-02 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千表示，多明尼加這種邦交國可有可無，斷交只不過是替台灣人民省下一筆無謂的開銷。不過，多明尼加的斷交只是再一次的證明一件事情，就是「以民進黨的論述，根本不可能維持國民黨執政時期的兩岸現狀」。

孫大千表示，國民黨執政8年期間，以「九二共識，一中各表」8個字成功的達成了兩岸「外交休兵」的默契，也維持了兩岸之間穩定交流的現狀。更重要的是，「台灣並沒有被任何人賣掉」。

但孫大千說，可惜，自從蔡英文就職以來，在兩岸論述上不願意延續國民黨的路線，刻意模糊擺爛，連柯文哲的一句「兩岸一家親」都容不下，今天兩岸關係的急凍和外交領域的對抗，早已在意料之中吧？又何必在這裡惺惺作態來「討拍」呢？

孫大千指出，事實上，民進黨從背離國民黨所建立的兩岸雙贏架構的那一刻起，早就已經片面改變兩岸的和平現狀，不管蔡英文和賴清德究竟是「誠實的台獨」？或是「務實的台獨」？現在就應該要勇敢的承擔責任，面對後果。

孫大千表示，兩岸關係何去何從？是合作或是對抗？蔡英文應該面對人民做一個清楚的交代。而不是每天找一堆各式各樣的單位去做民調，問大家「願不願意與中國大陸一戰？」