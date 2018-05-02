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國土新秩序 內政部宣示6變革

2018-05-02 00:18聯合報 記者丘采薇董俞佳／台北報導

內政部長葉俊榮昨天出席內政部國土計畫啟動記者會，葉俊榮表示，期盼透過全國國土計畫...
內政部長葉俊榮昨天出席內政部國土計畫啟動記者會，葉俊榮表示，期盼透過全國國土計畫更宏觀的視野，確立我國國土新秩序。 記者楊萬雲／攝影
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內政部已公告實施由行政院核定的「全國國土計畫」，內政部長葉俊榮昨天親自宣布將確立台灣國土新秩序；對於農地上違規工廠遍布，已經造成農業生產環境破壞，內政部也於計畫訂定相關土地使用指導，要求直轄市、縣市政府必須掌握未登記工廠資訊，並擬定未登記工廠管理（輔導及清理）計畫，以輔導農地違規工廠轉型。

不過環保團體日前曾質疑計畫草案三月底送入行政院後就形同黑箱作業，既違反資訊公開、也沒有公民參與，是「黑箱國土計畫」；對行政院前天公布的全國國土計畫內容，環保團體昨天批評，行政院版本把內政部版本直接砍掉一半，從原本兩百八十三頁縮到只剩下一百廿二頁，其中整個部門策略都被刪除，整個國土計畫幾乎沒有任何約束力，環團未來將持續表達抗議。

行政院於四月廿七日核定攸關國土永續發展的「全國國土計畫」，葉俊榮昨天召開記者會，說明未來土地使用的六大變革，包括加強國土保安、加強農地維護管理、輔導農地違規工廠轉型、推動鄉村地區整體規劃、強化地方主導空間計畫及尊重原民傳統文化。

根據已公告的「全國國土計畫」，未來根據土地資源特性，劃設國土保育、海洋資源、農業發展及城鄉發展等四大地區。依法施行後四年內，各縣市政府應施行「直轄市、縣（市）國土計畫」；六年內，各縣市政府應公告「國土功能分區」，二○二二年五月一日前，「國土計畫法」將全面上路。

在輔導農地違規工廠轉型部分，依相關土地使用指導，縣市政府必須掌握未登記工廠資訊。內政部以彰化鹿港水五金聚落為例指出，在大約七百公頃目前多屬特定農業區的農地上，已有約一百公頃的工廠分布其中。對於類似案例，未來各縣市政府需擬定未登記工廠管理計畫，針對零星、新增的未登記工廠，應優先拆除或恢復原狀。

至於其餘未登記工廠，內政部說，在安全、公平正義與合理的前提下，經評估後得將屬於農產業相關的未登記工廠，劃設為農業發展地區；屬與工業性質與地方產業鏈相關者，得劃設為城鄉發展地區。

在國土復育部分，內政部舉南投清境地區為例表示，該地區是山坡地保育區農牧用地，且多屬山崩地滑的地質敏感區，考量災害破壞嚴重程度高，未來國土計畫將劃設為「國土保育地區」第二類，允許有條件使用，並加強建築強度、防災治理等土地利用規定。

不過，對最終政院核定的全國國土計畫，地球公民基金會成員吳其融表示，部門策略原本是該法中可以約束部會的規定，現在卻只留下總量管理數字，他們本來認為這個這麼重要的法律到了政院層級，應該更為宏觀具體化，沒想到卻被刪除一大半。此外，包括之前備受詬病的農地總量、各縣市如何守住農地數量等，於新版本中都沒有更改。

農地內政部葉俊榮

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